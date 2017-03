Terelu hace el amor en cocinas y su madre apuesta por los "follamigos"

Primero reconoció que se masturba varias veces al día y después, hablando de los lugares más extraños donde ha practicado el amor, Terelu Campos puntualizó que "yo he hecho algo en la cocina alguna vez en mi vida", y no precisamente una fabada o unas lentejas.

Esa fue alguna de las revelaciones eróticas que hizo este fin de semana en la nueva entrega de Las Campos, donde incluso se dejó querer, "yo tengo una piel fenomenal y no me como una rosca", antes de reconocer también "que mi madre hable sobre su sexualidad me violenta un poco".

Y es que por si los telespectadores no estaban teniendo bastante con las confesiones sexuales de Terelu también tuvieron que soportar las de María Teresa Campos, que, en una conversación sobre alimentos afrodisiacos, dejó claro que en este terreno "¿a mí que me importan los problemas de los hombres? Que se tomen Viagra". Y es que, para ella, "el mayor afrodisiaco es el amor y estar con la persona que te gusta".

La matriarca de la familia confesó además que "estoy totalmente a favor de los follamigos", ya que "la amistad entre un hombre y una mujer a veces puede incluir el sexo, si no encuentras otra pareja".

Como ya adelantamos la pasada semana, María Teresa Campos hasta habló sobre el tamaño de los miembros viriles, y desveló que a ella precisamente no le van los tamaños grandes "es horrible", al tiempo que se mostraba partidaria del uso de Viagra cuando algo falla en su compañero sexual.

Después de escuchar a su progenitora y de hablar sobre la cocina, Terelu acudió posteriormente a su primera cita a ciegas, organizada a través de una app de contactos, y no le quedó otra que señalar que "voy con hambre", y de nuevo no se refería al hecho de no haber ingerido alimentos.