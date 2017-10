SWAT, zombis, Pablo Iglesias y Serrat alternan en Madrid

Cambia de título, de ciudad, pero sigue con la misma intención de sorprender y, sobre todo, complacer a los amantes de un formato, el de las series de TV, que es "la narrativa de toda una generación", como precisa Álex Martínez Roig, el director de Contenidos de Movistar. El otrora Festival de Series, bautizado este año, coincidiendo con su novena edición, como Spoilar Fest, ocupará del 20 al 22 de octubre el centro de Madrid, gracias al apoyo institucional del propio ayuntamiento de la capital de España.

Álex Martínez Roig, con Luis Cueto y responsables de canales invitados al Spoiler Fest

Así lo ha ratificado Luis Cueto, Coordinador General de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid), que subrayó la importancia que esta cita tiene como cita cultural para la ciudad de Madrid, ciudad que dijo "no cuenta con un festival de cine como otras localidades españolas, pero a la que el Spoiler Fest puede abrir una brecha en ella y convertirse en un evento de referencia para la industria audiovisual".

En ese sentido, Álex Martínez Roig subrayó que "desde la primera edición del festival apostamos por el potencial de las series como formato audiovisual, y, en una industria cambiante, tenemos que ajustarnos a las necesidades del mercado que nos obliga a hacer mejor las series y ofrecer mejor servicio".

Sobre el cambio de nombre puntualiza que "buscábamos un nombre con mayor notoriedad y personalidad, y este nos pareció una opción sencilla y muy clara de lo que es el festival: un escaparate de la actualidad del mundo de las series", mientras que respecto a la nueva ubicación indica que "hemos regresado al Centro que es donde tenemos que estar, un lugar de paso frecuentado por los ciudadanos"". Así, el Espacio Fundación Telefónica y Telefónica Flagship Store acogerán los talleres, la zona de exposición y actividades del festival, mientras que las salas del cine Palacio de la Prensa será el lugar donde se podrán ver las series en pantalla grande y de manera gratuita, hasta completar su aforo.

Numerosas exclusivas

Ese sin duda es nuevamente el principal atractivo de esta tradicional cita y por eso el directivo de Movistar resaltó que "hemos querido incluir en el festival nuestras series de producción original, porque la producción de series originales es clave para nosotros". Así, todo el público podrá ver el preestreno de los primeros episodios de ‘Vergüenza’, tener un encuentro fan con los creadores y actores de ‘Velvet Colección’ y asistir a la presentación del proyecto transmedia de ‘La Zona’.

Imagen de 'La Zona'

"Además de nuestras series originales, nuestra apuesta de ajena también es relevante: Juego de Tronos abre el Spoiler Fest con el episodio 6 de la T7, el preferido de la temporada. También proyectamos los pilotos de nuestras novedades de la temporada: ‘El joven Sheldon’ , ‘Tin Star’ y ‘Babylon Berlín’ y el primer episodio de la T2 de ‘Riverdale’".

Otros muchos canales de esta plataforma se han querido también sumar al Spoiler Fest, y así Fox presentará la nueva serie 'The gifted', del universo Marvel, el primer episodio de la séptima temporada de 'American Horror Story'; el primero de la T2 de 'This is us' y el primero de la T14 de 'Anatomía de Grey', pero además llevará un panel sobre 'Vis a Vis', con el guionista y showrunner Iván Escobar y algunas de las actrices protagonistas, como Marta Aledo y Mª Isabel Díaz, y, en la madrugada del domingo al lunes, llevará a cabo un gran evento al estrenar de manera simultánea con EEUU la T8 de 'The Walking Dead', con 'activación zombi incluida.

Al margen de los primeros episodios de series como 'Absentia', 'The Brave' y 'The Good Doctor', el plato fuerte de Sony Pictures Television Networs, poseedora de los canales AXN y AXN White, será el preestreno mundial de 'S.W.A.T.T.', que irá acompañado de una experiencia tematizada con prácticas de tiro en pleno centro de Madrid.

TNT tambié aportarán novedades significativas al festival, como una 'noche 'friki' el viernes, coincidiendo con el estreno de 'Rick y Morty' y con un taller con 'Los Todopoderosos' Juan Gómez-Jurado y Arturo González Campos que tratarán de contarlo todo sobre la serie más friki del momento. Además lo nuevo de 'Big Ban', el preesteno de 'Inteligencia colectiva' y la proyección del primer episodio de la T2 de 'Las crónicas de Shannara'. Del mismo grupo, Cartoon Network, que cumple 25 años, lo quiere celebrar con los nuevos episodios de 'Ben 10', 'El asombroso mundo de Gumbal' y 'Poderosas Magiespadas'."

Diez menos son los hace que se creó La hora Chanante, y para celebrarlo Comedy Central estrenará un documental con material inédito de la serie original que incluye entrevistas con los protagonistas Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Carlos Areces además de otras personalidades del mundo de la política, la música y el deporte, como el mismísimo Pablo Iglesias, el líder de Podemos, su compañero Íñigo Errejón o el cantante Joan Manuel Serrat. Nickeoldeon traerá para la matinal infantil los visionados de las series 'Henry Danger' y 'Game Shakers', con sendo especiales de Halloween".

Calle 13 presentará el thriller 'Loch Ness', con la visita de dos de sus protagonistas, Siobahn Finneran y Laura Fraser, así como el piloto de 'Ley y Orden True Crime: El caso Menéndez' y el preestreno exclusivo de 'Colony', uno de los éxitos de la temporada en USA t que llegará en 2018 a SyFy.

Exclusiva de Cosmopolitan será también el estreno solo en España del drama europeo 'Profesor T.'. El canal, que volverá a montar su original puesto de perritos calientes en el hall de los cines, mostrará además otras dos producciones: el piloto del drama 'Harlots: Cortesanas' – ya renovado por una segunda temporada - y la comedia 'The Mindy Project', con los dos primeros capítulos de la sexta y última temporada. Además, en el stand del canal la gente podrá poner su ingenio a prueba y participar en una experiencia única: una auténtica sesión de “escape room” que al que la lleve a cabo, por grupos, le hará sentirte como el protagonista de 'Profesor T.' .

'Oro', una serie francesa protagonizada por millennials, becarios y mafiosos, será el punto fuerte de AMC, que además contará con el salón de recreativos de 'Halt and Catch Fire' en la zona de stands. Por su parte, Sundance TV organizará un taller en colaboración con ALMA enfocado en el trabajo del guionista, y Canal Panda participará en la matinal infantil con dos series, 'Las Historias espeluznantes de Masha'' y 'el especial Halloween de Panda y la nave de cartón".

También para los más pequeños, Disney XD traerá 'Spiderman', una serie que acaba de lanzar, y 'C.R.A.K.S', un proyecto transmedia que ha hecho con Movistar+ en el que hay televisión, redes sociales y un videojuego que se podrá probar al aire libre en el festival. Disney Junior presentará la nueva serie 'Mickey y los superpilotos' asociada a dos actividades para niños, y, además, estrenará la nueva serie ' Vampirina'.

Y la fiesta no acabará ahí, ya que, al margen de la emisión de todas esas series, el Spoiler Fest incluirá talleres en los que participan expertos relevantes de la industria audiovisual, entre los que no faltarán el de doblaje impartido por Deluxe o la sesión Birraseries que son ya clásicos del festival. Además, el sindicato de guionistas Alma propondrá varias clases magistrales centradas en la búsqueda de historias, el trabajo del guionista y la disección de grandes secuencias de la TV.