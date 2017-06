Susanna Griso compara a Nicolás Maduro con Calígula

Definitivamente, Nicolás Maduro no es un buen imitador, o al menos no lo es de Susanna Griso, o al menos no le hace a ésta ni pizca de gracia cuando es imitada por él. El caso es que la presentadora del programa de Antena 3 Espejo Público ha criticado este viernes duramente al presidente de Venezuela por ello, e incluso se ha atrevido a recordarle a "sus muertos".

Eso sí, Susanna Griso se ha contradicho un poco al referirse a él, "Señor Maduro, siento decepcionarle, pero no le voy a responder. Los que le ríen las gracias no son fieles, posiblemente se las ríen por miedo. También se las reían en su día a Calígula", cuando en el fondo lo que estaba haciendo era precisamente eso, responder a las palabras del presidente cuando decía "al otro día, en un programa llamado Espejo Público, muy famoso allá, la presentadora decía: 'Maduro volvió a arremeter contra España, Maduro volvió a arremeter contra Antena 3, tiene obsesión con España".



La aludida lamentó todas esas palabras de Maduro, al que directamente le recordó que "van a responderle sus propios actos, sus propios muertos. Hace unas horas su policía mató a un chico de 22 años en las calles de Caracas y ya van 75 desde que empezaron las protestas".



Susanna Griso quiso además puntualizarle que "su país no está para canciones, imitaciones o gracietas. La violencia, las colas, el caos, las generaciones perdidas no merecen una mala imitación", para terminar sentenciando con la frase, "siento decirle que la historia no le absolverá". Ahora sólo falta ver si el presidente venezolano aprovecha nuevamente su programa televisivo para replicar a la presentadora de Antena 3 o da el tema ya definitivamente por zanjado.

Hay que recordar que ya el pasado mes el presidente venezolano afirmó que en Venezuela "no hay trabajo esclavo como hay en España", donde dijo que "Rajoy ha impuesto un nuevo esclavismo para la juventud trabajadora. Que alguien me lo niegue en Espejo público". Sorprendida por aquellas declaraciones, Susanna Griso no dudó en responderle: "No doy crédito. Señor Maduro, desde aquí le pido una entrevista. Le emplazo y hablamos de lo que usted quiera".