Una 'sugarbaby' pone en jaque a Amaia Salamanca

Lo intenta, pero no consigue acabar con su competencia más directa. El jaque en que 'Una sugarbaby, un filet muñón y un Diogénes exprés', el título del capítulo, volvió a poner a Amaia Salamana y demás enfermeras de 'Tiempos de guerra', volvió a no ser mate. 'La que se avecina' sigue liderando el 'prime time' de los miércoles, ganando esta vez 88.000 fieles y tres décimas de cuota, pero no pudo alejarse de la ficción de Antena 3, que también ganó 136.000 espectadores y siete décimas de cuota. El duelo cinematográfico de esta semana lo ganó La Sexta con 'Absolución' (888.000 y 6,1%), pese a que la cadena perdió 227.000 espectadores y 2,6 puntos con respecto al especial de Al rojo vivo emitido hace siete días. La 1, con 'American gangster' (795.000 y 6,5%) perdió 156.000 seguidores y 1,4 puntos de las cifras logradas entonces con 'Los odiosos ocho'. Los que ganaron algo fueron los 'Héroes' de Cuatro (883.000 y 6,4%), que obtuvieron 23.000 espectadores y tres décimas más para la cadena.

Los diez espacios con más audiencia del miércoles 18 de octubre:

-'La que se avecina' (Tele 5): 2.798.000 (19,9%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.630.000 (16,4%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.550.000 (14,1%).

-Telediario 2 (La 1): 2.408.000 (14,4%).

-'Tiempos de guerra' (Antena 3): 2.293.000 (15,2%).

-Telediario 1 (La 1): 2.054.000 (15,9%).

-El intermedio (La Sexta): 2.039.000 (11,4%).

-Antena 3 Noticias 1: 2.035.000 (15,8%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.031.000 (15,5%).

-Aquí la Tierra (La 1): 1.901.000 (13,8%).