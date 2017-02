Sonia Moldes se siente "acosada" por Manuela Carmena

Después de subirse al carro de Olvido Hormigos, al asegurar que "Lequio también fue infiel a su mujer conmigo", ahora Sonia Moldes ha emprendido otra cruzada muy distinta, no sexual sino empresarial, y nada menos que contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

La que fuera pareja del ahora colaborador de El Programa de Ana Rosa, con la que se dio a conocer al gran público, y que previamente había participado en dos negocios relacionados con la hostelería, el restaurante Olio y el disco bar Living Room, además de ser la imagen de una línea de cosméticos, Amend, se metió hace dos años a empresaria y está viviendo una situación muy tensa debido a su duro enfrentamiento con el Ayuntamiento de Madrid, hasta el punto que asegura sentirse "acosada" por los agentes de seguridad, porque "la policía se presenta en mi local a menudo por supuestas irregularidades para levantar un acta. Ha llegado a venir hasta dos veces al día".

Sonia Moldes cuenta desde 2015, con un pequeño bar de copas con terraza en el barrio madrileño de Chamartín desde el año 2015, Living, y parece que las intervenciones policiales que sufre se deben a las supuestas molestias que causa a los vecinos, aunque ella, en declaraciones a El Español, ha precisado que "si estuviera haciendo algo ilegal o prohibido lo entiendo, pero estoy cumpliendo con la ley e invito a todo el mundo a que venga y grabe lo que supuestamente infrinjo".

Según dijo en Espejo Público, el consistorio que dirige Manuela Carmena quiere acabar con las terrazas del centro: "Me consta que son muchos los empresarios que están en la misma situación y que no se atreven a dar la cara por miedo a que les cierren también. Es una injusticia y lo único que van a conseguir es dejar a mucha gente sin trabajo. En mi caso, son tres las familias que dependen de mí".

De momento ya ha tenido que hacer frente a multas de hasta 750 euros por "utilizar instrumentos, equipos musicales u otras instalaciones no autorizados o utilizarlos fuera del horario autorizado" u "ocupación del espacio entre terraza y local reservado para el paso de peatones", unas denuncias que ella ha recurrido y por las que piensa pelear porque, según su abogada, Nuria Grau, "el local cumple con todas las normativas, no hay ninguna irregularidad, por lo que el procedimiento judicial va a seguir y vamos a seguir recurriendo y presentando pruebas que demuestran que no es como denuncia el Ayuntamiento".