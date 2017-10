"Sólo entraría en G. H. VIP por la piscina, porque amo estar en bikini"

En Mujeres y Hombres y Viceversa ha sido pretendienta, tronista y ahora asesora del amor. Ahora ya se habla de ella como una de las próximas candidatas a entrar en la casa de Gran Hermano VIP, pero ella no lo tiene tan claro porque "aunque todo el mundo me lo pide yo no sé si estoy preparada psicológicamente para encerrarme tantos meses porque terminé un poco tocada de otros realities, necesito salir, me siento enjaulada".

Eso sí, de momento, y al ver la casa de Gran Hermano Revolution, Oriana Marzoli ha encontrado un par de puntos a favor si se mantiene todo tal y como está, "me gusta que haya piscina, amo estar en bikini, me apasiona, y el que no esté el canal 24 horas también me gusta". Por eso, en declaraciones a Fórmula TV, ya piensa incluso en quién le gustaría tener como compañeros, "Makoke me parece super guapa, es muy de mi estilo, rubia estupenda, maravillosa", y qué quitaría del programa, "no me cierro a nada excepto a lo del reloj, es una chorrada, me pone muy nerviosa".

La chilena hasta sabe el por qué de ese éxito televisivo que tiene, "creo que lo hago bien, no me gusta llevar todo a lo personal y volverme tan loca comentando porque tampoco es mi historia, pero como espectadora me gusta decir lo que pienso", y afirma estar encantada de su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, "es un placer que hayan contando conmigo, no me lo hubiera esperado, era algo que cuando estaba de tronista dije que me gustaría hacer en un futuro, y por eso pienso estar en ese espacio todo lo que pueda, porque esta oportunidad no se le brinda a casi nadie, así que la gente disfrute mucho".

Sobre compañeros de plató como Nagore y Rafa Mora dice que no tiene ningún problema con ninguno, "con él estuve muy bien, peleamos un día y se arregló y con ella esperaba que fuera más complicado, porque tuvimos una bronca hace cuatro años, bastante fuerte pero nos estamos respetando bastante profesionalmente y creo que es lo mejor".

Oriana, con Yanira, en Mujeres y Hombres y Viceversa

Oriana reconoce que "yo soy difícil de carácter pero me sé adaptar un poco al ambiente donde estoy", y dice que ha cambiado con el tiempo, "con 19 años era más impulsiva y no controlaba tanto el ambiente, no respeto, y ahora me controlo para que no me echen del plató". En ese sentido, precisa sobre su expulsión un día en MYHYV que "no me arrepiento, es casi imposible que me arrepienta de lo que hago, actúo sobre impulsos, por qué me voy a arrepentir si no hice nada del otro mundo, no es la primera ni será la última que me echen de un plató. En Supervivientes también me echaron y Jorge me adora. Con 25 años soy una niña y puedo seguir aprendiendo".

También se muestra encantada de su paso por Supervivientes, "todo el mundo era bueno en las redes, era trending topic, nuestra productora me decía que lo hacía super bien porque mi relación con Jorge era muy natural, decía cosas coherentes sin cansar al personal, porque no me gusta saturar al público, sé decir lo que hay que decir en cada momento".