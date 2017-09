Sofía Vergara hace negocio con sus bragas

Poco importa que a sus 45 años haya liderado por sexto año consecutivo la lista de las actrices mejor pagadas elaborada por la revista Forbes, con unos ingresos brutos de 41,5 millones de dólares, unos 35 millones de euros, entre el 2 de junio de 2016 y el 1 de junio de 2017, y no sólo por su trabajo en 'Modern Family', ya que solo un cuarto de sus ingresos provienen de su interpretación de Gloria Delgado-Pritchett en la comedia de ABC (más de la mitad son el resultado de acuerdos publicitarios y el resto de su trabajo en películas o su agencia de representación).

Como buena mujer de negocios que es, Sofía Vergara se niega a quedarse quieta y por eso ahora ha sorprendido al lanzar un servicio de suscripción de ropa interior femenina a través del cual la clienta recibe una serie de bragas cada mes. Ella misma se ha encargado de publicitar su nuevo proyecto laboral en las redes sociales, destacado en su cuenta de Instagram las bondades del que vende: "Cómoda ropa interior perfecta y con tecnología patentada que mantiene la ropa en su lugar e impide el deslizamiento".

Eso sí, parte del dinero recaudado será destinado a mujeres emprendedoras que se encuentran en una situación de pobreza y otra parte a fines benéficos, "el 10% de las ventas netas irán destinados a los préstamos de microfinanzas para que las mujeres puedan ser emprendedoras en el mundo de los negocios".

La nueva marca de Sofia, llamada EBY, siglas del eslogan Empowered By You (empoderada por ti), es producto de su unión con Seven Bar Foundation, una organización no gubernamental que trabaja para aumentar la conciencia sobre los beneficios de los microcréditos y aumentar los fondos para estos programas centrados en las mujeres. Por el momento, el servicio ofrece la posibilidad de recibir una braga al mes, dos cada dos meses o tres cada trimestre. A partir de noviembre, no obstante, esperan poder ofrecer la posibilidad de ampliar la cantidad de ropa interior que la mujer desee en cada pedido.