Sofía (Gran Hermano) vuelve a liarla con unas fotografías

Empezó el año dando la nota con su nuevo cambio de look, y apenas ha tardado un mes en volver a revolucionar las redes sociales con unas fotografías en las que luce de nuevo su cuerpo con generosidad, aunque esta vez cuando menos en ropa interior.

Sofía Suescun, la ganadora de Gran Hermano 16, ha querido compartir de nuevo con sus seguidores unas sexys fotografías en las que posa en ropa interior ante el espejo, y con los habituales gestitos que la mayoría de las personas amantes de los selfies suelen hacer en estos casos.

La concursante del reality de Telecinco y posterior tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha publicado en su Instagram Stories varias imágenes en las que termina preguntando a sus fans si les gusta la pintura de labios que lleva puesta. Todo muy medido ya que el objetivo no era otro que promocionar un sorteo en el que Sofía regalará una barra de labios del mismo tipo.

Junto a las imágenes se puede leer la frase "Don't criticize what you can't understand" (No critiques lo que no puedas entender), con la que la navarra quiere demostrar incluso su dominio del inglés. De momento parece que la operación de márketing va viento en popa ya que la fotografía acumula más de 30.000 'likes'.