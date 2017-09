La sobrina de Aznar se pasa ahora al porno

Su primera aparición en Interviú le sirvió para que la familia de José María Aznar le diera la espalda. Ahora nadie puede imaginar lo que pueden hacer el expresidente del Gobierno y su mujer, Ana Botella, al enterarse de que su sobrina Aran ha decidido dedicarse al mundo del porno, aunque sea tan 'sólo' como directora.

Para contarlo ha decidido posar de nuevo sin ropa para la revista, y en esa publicación ha precisado que "mi amigo JP, que es director de cine porno, me animó a trabajar con él, me ha enseñado", así como que sus películas tratará de que sean "una vuelta al pasado, cuando el porno estaba lleno de glamour y elegancia. Habrá un tono erótico pero no un 'aquí te pillo, aquí te mato'".

Según ella, "el cine porno no es nada sucio. Todo el mundo consume porno, eso está claro, no es un tema tabú", y si se ha dedicado a él es porque "tengo que dar de comer a mis hijos". Su debut será en el Festival Erótico de Barcelona, donde dirigirá a sus actores en directo.

Aran Aznar recuerda además que ha superado una fuerte depresión después de que la deshauciaran y su familia no quisiera saber nada de ella, "me tuvieron tres meses de papeles para nada, no me ayudó ni la parroquia del pueblo, Valdetorres del Jarama", pero que también tuvo épocas muy buenas, "yo ganaba con mis trabajos en la noche madrileña unos 6.000 euros al mes".

Declarada feminista, "si una madre sola con tres hijos no es feminista entonces apaga y vámonos", es sobrina mayor de José María Aznar, al ser hija de su hermana Elvira, y confiesa que "antes votaba al PP por mi abuela. Ahora voto a los Verdes, estuve tentada de hacerlo por Ciudadanos pero todos son iguales, no me gusta la política". Pese a ello, sí tiene también opinión sobre el afán soberanista de los catalanes, "el reférendum es ilegal, los independentistas quieren una utopía pero así no se hacen las cosas".

Para ella, José María Aznar y Ana Botella "son una familia muy antigua y retrógrada, cerrados de mente, incluso anti gay", y señala que "le sentó fatal verme en Interviú, pero eran unas fotos preciosas. Debe ser que es de los que piensan que enseñar el cuerpo es pecado". Con esas premisas ni pensar quiere qué opinarían sobre su nueva relación sentimental, "estoy probando algo nuevo con una mujer transexual. Se llama Noa, no hemos intimado pero recibo mucha ternura".

Los toros deberían prohibirse y por eso luchamos los animalistas, lo que antes se toleraba ahora es intolerable