La serie más larga y misteriosa de la última década

Lejana ya en el tiempo la década de los 90, cuando 'Farmacia de guardia' presentaba temporadas de más de 40 capítulos, e incluso la de 2000, cuando 'Los Serrano' eran capaces de firmar otras de 26 o 27 entregas, desde 2007 la ficción española había optado por producciones de un máximo de 13 capítulos por temporada para emitir de un tirón (hubo otras, como 'Cuéntame cómo pasó' o 'El Príncipe' que rodaron más, pero los emitieron en dos tandas en diferentes épocas del año). A partir de la próxima semana esa máxima la tirarán por tierra con 'Sé quién eres', la serie de Telecinco que más se ha hecho esperar.

Y no porque sea el proyecto más ambicioso de la cadena, ni porque sea la de mayor calidad, aunque después de visionar el primer capítulo parece tener suficientes argumentos como para competir por esa vitola con cualquier otra producción de la casa, sino por el tiempo que ha tardado en ver la luz el proyecto, después de que se diera a conocer a los medios de comunicación en mayo de 2015 y que se empezara a rodar unos meses después, en julio de ese mismo año.

Ni tan siquiera se ha sabido hasta este mismo miércoles el número de capítulos que tendría, dado que en un principio se habló de diez, luego de dos temporadas de diez, y en septiembre uno de sus protagonistas, Carles Francino, afirmaba que iban a rodar una segunda temporada en noviembre antes de que comenzara a emitirse la primera. Al final, será una sola de dieciséis entregas y se emitirá de un tirón, según precisó Manuel Villanueva, director de Contenidos de Mediaset.

Lo que es para él la serie, "'un reinado de incógnitas que se sustentan en el verdad o mentira, una intriga que no cesa, un trhriller que no para de girar constantemente", podría servir para definir el proceso de creación de la misma, de la que recordó que "ha sido la culminación de más de dos años de trabajo". Eso sí, para que esas 'incógnitas' sigan hasta el final, la cadena no quiso todavía aclarar si la emitirá el martes o el miércoles, los dos días que parece tener libres (el lunes cuenta con Bertín Osborne, los jueves con la gala de Gran Hermano VIP y los viernes con el Deluxe).

Reparto feliz

'Sé quién eres', la idea salida de la mente de Pau Freixas, narra la historia de un prestigioso abogado y reconocido profesor de universidad que aparece en una carretera totalmente desorientado tras sufrir un grave accidente. En su coche se encuentran restos de sangre y el móvil de su sobrina, y, aunque él dice sufrir amnesia, pasa a ser el principal sospechoso, porque ni parte de su familia le cree. Los objetivos que buscaba su creador eran dos, "que fuera un thriller y que se hablara de personas y del conflicto de una familia, de cómo vive la de un acusado de asesinato".

El protagonista principal es Francesc Garrido ('Gran reserva'), que dijo que lo que más le gusta es "cuando la trama no gana al personaje, algo que se ha logrado aquí, porque los personajes mantienen la trama". Su mujer en la ficción es Blanca Portillo, que señaló durante la presentación que "pocas veces se encuentra una actor con un material así". Para ella, "en algún momento de nuestras vidas todos somos portadores de una verdad o una mentira, y detrás de una sonrisa puede haber un monstruo".

La actriz indicó que "mi personaje es uno de los más complejos que me ha regalado la vida, con cosas en común con mi forma de ser y con otras que están en las antípodas de lo que yo soy", y aseguró que la serie "es un paso más en la ficción española, que cada vez se hace mejor".

Igual de satisfecha se mostró Aída Folch ('Cuéntame cómo pasó'), que confesó que "los guiones nos tuvieron enganchados a todos desde el principio". Lo curioso es que todavía lo están, ya que, siguiendo con el halo de misterio que ha rodeado a esta producción, todavía les falta por conocer las últimas veinte páginas del último capítulo.

La hija de Echanove en la serie de La 1 destacó la labor del director, Pau Freixas, porque "siempre te lo pone difícil y hace que saques lo mejor de ti". Claro que no fue el único, ya que Nancho Novo (de nuevo en un papel dramático, como en 'Amar...') le catalogó como "el Guardiola de los directores", y Eva Santolaria ('Compañeros'), la actual pareja sentimental del director, precisó que "este trabajo ha sido como su hijo durante estos últimos años".

En el reparto también figuran Antonio Dechent, Pepón Nieto, que no sólo festejó el que hayan contando con él para "algo muy distinto a lo que he hecho hasta ahora" sino que subrayó que "está bien que series como esta hagan pensar al telespectador", Mar Sodupe y un Martiño Rivas ('El internado') que, como Pepón, adelantó que con esta producción "el espectador asume un rol activo" y que lanzó un reto a todo el personal, "depende de nosotros el ver qué ficción queremos hacer a partir de ahora". Y que se emita entera.