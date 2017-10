Sergio Ramos se va de juergas nocturnas con otros dos famosos

Justo en el día en el que el futbolista y su mujer hacían público que están esperando su tercer hijo, con lo que todo tenía ser felicidad y armonía en la pareja que forman Sergio Ramos y Pilar Rubio, Alba Carrillo ha desvelado una información que viene a revolucionarlo todo, asegurando que él no lleva una vida tan familiar como la que se le presupone, no ya sólo como esposo sino también como futbolista profesional que es.

Y es que a la modelo y presentadora televisiva (Hable con ellas) no se le ha ocurrido otra cosa que afirmar que la pareja de Pilar Rubio mantiene una gran amistad con Fonsi Nieto y Feliciano López, con los que, según parece, comparte noches de fiestas, algo que, lógicamente, no puede sentar nada bien a quien convive a diario con él.

La exconcursante de la última edición del programa de Telecinco Supervivientes ha asegurado que el delantero del Real Madrid ha compartido numerosas salidas con sus dos amigos hasta altas horas de la madrugada, calificando a los mismos de "amigos nocturnos". Sin duda la peor noticia que una mujer, como es en este caso Pilar Rubio, que está esperando su tercer hijo junto al de Camas para darle una hermanita a Sergio Jr. y a Marco

No contenta con malmeter contra el capitán de la selección española de fútbol, Alba fue a ver el entrenamiento de La Roja este martes a Las Rozas, donde le pidió un chiste a Pepe Reina ("es más seco que el ojo de un tuerto"), animó a De Gea a pedirle matrimonio a Edurne ("Gástate los dineros y cómprale un pedrusquillo") y trató de acercarse a Pedrito ("la que has liado, chico"). Conocedores quizás todos ellos de cómo se las gasta ella, Alba no consiguió entrevistar a ninguno.