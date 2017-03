"Saber idiomas es de secretarias, de los que obedecen"

Es de suponer que Salvador Sostres no tiene secretaria, porque bueno debe estar ese gremio con él después de afirmar que "lo sustancial es que saber idiomas es de secretarias. Necesitan saber idiomas los que obedecen". De esta manera tan particular ha querido demostrar él que Mariano Rajoy hizo bien la pasada semana al negarse a responder a la pregunta de un periodista de la BBC al ser realizada en inglés.

Las críticas que recibió por ello el actual presidente del Gobierno no las ha compartido el tertuliano de Carlos Herrera, que en su columna de ABC ha precisado que "ningún presidente serio se expresa oficialmente en una lengua que no sea la suya", así como que "los paletos de siempre le acusaron de no saber idiomas y en casa hemos puesto el vídeo mil veces y quien en cualquier caso demostró que no sabía idiomas fue el pollo de la BBC, aunque aquí somos tan provincianos y empleados que creemos que un presidente por ser el nuestro tiene que salir a empatar con un don nadie que habla inglés".

Para él, el "descortés" no fue otro que el periodista británico por no seguir los "protocolos internacionales" y respetar que el presidente "hable en su lengua", ya que "nNo recuerdo a ningún líder del mundo libre hablando en francés ni a ningún periodista que se atreviera a preguntarle -sin estar pactado o sin traducción simultánea- en la legua de Baudelaire o de Cervantes".

Sostres subraya que "lo sustancial es que saber idiomas es de secretarias. Necesitan saber idiomas los que obedecen. En mi vida las órdenes las doy yo y como ya les dije la semana pasada, de momento nos va todo bien", y cree que "alardear de idiomas significa tener mentalidad de servicio".

Para él, "saber idiomas es bisutería de condesa de pago, pero la vida es muy dura en las afueras de Dios y por eso los cursos de inglés se venden como churros y por eso la turba me grita y me insulta mientras se ve hacer al fondo de su horror".