Roures apoya un referéndum en toda España y cree estar "en la época de Franco"

Desde luego no se puede decir que fuese 'amable' ni 'pactada' la entrevista que le hizo en la madrugada del lunes al martes José Ramón de la Morena a Jaume Roures, en El transistor de Onda Cero. Lo curioso es que al entrevistado le molestó menos opinar sobre la actualidad, aunque fuera del problema catalán, que de su pasado, cuando era joven.

El principal responsable de Mediapro, que quiso aclarar que pase lo que pase su empresa "no se va a ir de Cataluña", subrayó que "no soy independentista", pero precisó que "apoyo hacer un referéndum que se vote en toda España". Según él, "las detenciones de este lunes son una muestra de que parece que estamos en la época de Franco", por lo que cree que "la solución no se va a encontrar con detenciones y dando palos los domingos", y la culpa parece tenerla la actual Constitución, "no recuerdo si la voté, pero estaba en contra, en ese marco en el que estaba, estamos pagando ahora las consecuencias".

Sobre su pasado, Roures recordó que "hice hasta segundo de bachiller y de ahí pasé a una editorial catalana, que se creó en el 62, y yo llegué en el 64", pero se mostró molesto cuando De la Morena le cuestionó sobre su paso por la guerrilla del frente sandinista, "no he venido a explicar mi vida, yo he venido a hablar de fútbol y los derechos. ¿No habláis de fútbol aquí?", aunque terminó desvelando que pasó dos años "maravillosos" por aquellos territorios.

Después de que el presentador de El transistor le recordara que "las preguntas las hago yo", el catalán indicó que "no es que quiera esconderme ni desmentir nada, pero mi vida me parece de poco interés. Era una vida como la de mucha gente en una España gris, la de los años 60, en un sitio que no había futuro".

Más adelante confesó que fue militante de la Liga Comunista y que le metieron en la cárcel por sus ideas políticas, aunque De la Morena añadió que también fue por ser acusado de haber alojado en su domicilio en 1983 a Ibero Otegui, un presunto etarra que habría participado en el secuestro de un industrial vasco.