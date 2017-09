Risto Mejide dice que le hace "cosquillas" la presión independentista

Siempre ha dejado clara su postura de que Cataluña siga integrada en España y ahora ha querido demostrar que no le hace ninguna gracia el referéndum convocado para el próximo domingo en Cataluña, que tilda de "impresentable, porque yo defiendo el diálogo antes que llegar a las urnas".

El presentador de All you need is love ha vuelto a mostrarse muy crítico, en una entrevista concedida a El Mundo, con la deriva secesionista auspiciada por la Generalitat y, después de ver este domingo a Carles Puigdemont con Jordi Évole, ha precisado que "me encantaría tenerlo delante. La invitación ha sido hecha y, de momento, se me ha resistido".

Como catalán se pregunta si "¿este referéndum o todo el proceso en general? Yo me he pronunciado públicamente. Como catalán, me sabe fatal. Me siento muy triste por todo lo que está pasando en Cataluña, por unos y por los otros. Creo que somos una nación dialogante, pero me falta diálogo por todos los lados".

Respecto a si es partidario de que se vote o no el domingo, precisa que "yo defiendo que dialoguen, es impresentable. Antes que llegar a las urnas. Nuestros representantes, que para eso lo hemos elegido ya votando, no se hayan sentado lo suficiente como para ofrecernos una solución. Nos han lanzado los unos contra los otros".

Risto Mejide se define como "catalán, español, europeo, mundial y planetario", y señala que no le preocupa mucho la presión que está padeciendo por parte de los independentistas en las redes sociales, "sólo me hacen cosquillas".

Para el recuerdo queda ya el tremendo 'zasca' que le metió a uno de estos 'trolls' a través de la red social Twitter que pretendió desprestigiar un comentario suyo aludiendo a la "violencia" que a su juicio solo ejercía "el gobierno central" contra los catalanes, y al que le contestó "pues nada, ahí la tenemos. Tensión y violencia en las calles de Cataluña. Qué bien les viene a los unos y a los otros".