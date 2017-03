El Rey premia a un periodista que no se orgullece de ser español

La que se montó con las declaraciones de Fernando Trueba, sobre si le gustaba o no ser español, pueden quedar en una chiquillada con la que se puede montar con la próxima entrega de los Premios Rey de España. Felipe VI tendrá que entregar uno de los galardones a alguien que ha criticado a otros por sentirse orgullosos de ser españoles.

En concreto se trataría del periodista Jordi Basté, presentador de 'El mon a RAC 1', de la emisora independentista catalana RAC 1, una de las más subvencionadas por el gobierno catalán, al que no le gustó que Adel Mechaal, el atleta catalán que el pasado fin de semana se proclamó campeón de Europa en Pista Cubierta de los 3.000 metros, en Belgrado, y que lo primero que hizo fue besar la bandera de España.

Nacido en El Jebha (Puerto Capaz cuando Marruecos era colonia, en el Rif), al atleta el periodista le criticaba que lo hiciera cuando en el pasado apoyó el referéndum del 9-N e insinuó que votaría por la secesión y que, en una entrevista afirmara que sería muy fácil de entender que si lo español desaparece de Cataluña, muchos catalanes frustrados con este abandono se echarían en brazos del separatismo que sí les apoya.

Eso sí, con posterioridad aclaró que sus palabras sobre el separatismo se malinterpretaron "se tergiversaron mis palabras, porque lo que yo dije es que, en el hipotético caso de que Cataluña se independizase, que no depende de mí, yo tengo el domicilio fiscal en Cataluña, por lo que si eso pasara y si el Comité Olímpico Internacional (COI) permitiera competir bajo una bandera catalana, por ese hecho de yo vivir allí, no me importaría competir por Cataluña". También señaló que "si gano una medalla, por supuesto, y con mucho orgullo, cogería la bandera española por respeto a un país. Y el periodista me puso la preposición 'solo' delante y me reventó todo el sentido".

El atleta quiso dejar claro en otra entrevista posterior que "no tengo nada en contra ni de Cataluña ni de España. Competiré con quien me manden", y de ahí que besara la bandera española en Belgrado y que eso no le sentara nada bien a Jordi Basté, a quien Felipe VI otorgará el Premio EFE Rey de España de Periodismo en el apartado Radio por su cobertura de los atentados de París. Basté le ha reprochado que "o blanc o negre, Mechaal", es decir, o estás con nosotros los separatistas o no estás.