"El Rey Felipe VI acabará matando osos borrachos en los Cárpatos"

Los toros no sólo han dejado de ser para muchos la 'fiesta nacional', sino que siguen siendo motivo de polémica y hasta tema para arremeter con otra figura patria tan significativa como el mismísimo Rey de España, lo que ha hecho otro 'ilustre' del país como el mismísimo Jorge Javier Vázquez.

El presentador de Telecinco arremetió hace unos días contra el rey Felipe VI por presidir en la madrileña Plaza de las Ventas la Corrida de la Beneficencia, la primera vez que lo hacía en tres años de reinado, y ahora ha denunciado que por hacerlo no ha parado de recibir insultos, muchos de ellos homófobos: "Para que luego nos preguntemos que por qué se sigue celebrando el Día del Orgullo".

A pesar de ello, Jorge Javier Vázquez no sólo ha dado marcha atrás en sus críticas sino que las has recrudecido, porque, según él, lo que hizo el monarca es algo que "pertenece a una España caduca y superada". Tal y como ha precisado en su blog de la revista Lecturas, "como siga el ejemplo de su padre, empezará yendo a los toros y acabará matando a osos borrachos en los Cárpatos".

Lo peor para él es que con esa visita a Las Ventas "todo el trabajo que lleva realizando desde hace años para desmarcarse de la vetusta figura del Rey emérito se va a tomar por saco cuando accede a participar en actos donde se aplaude al maltrato animal". Esa decisión, según el presentador, conlleva que "la figura de Felipe VI comienza a adquirir preocupantes tonos sepia".

De momento la que se ha salvado de las iras del conductor de Supervivientes es la reina Doña Letizia, por aquello de que no le acompañó en esta ocasión a la plaza de toros. Eso sí, lo que espera es que esa ausencia fuera porque no las aprueba y no porque ese día tenía otras cosas que hacer. Según él, de lo contrario eso significaría "ponerse al mismo nivel que la infanta Elena. Algo que difícilmente podríamos entender aquellos que vemos a Letizia como una mujer comprometida y sensible".