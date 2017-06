"Al Rey emérito sólo le faltó llamar a Sálvame para quejarse"

No ha gustado, no señor, ni al propio interesado ni a los periodistas y columnistas más reconocidos de este país que no se invitara al Rey emérito, Juan Carlos I, al acto institucional por los 40 años de las primeras elecciones democráticas en España, y así lo han reflejado este viernes en sus tribunas y editoriales, criticando el según ellos fallo cometido por la Casa Real.

Federico Jiménez Losantos, en la de El Mundo, hasta relaciona a Don Juan Carlos con un conocido programa de televisión, "la Corona estaba en las Cortes porque estaba el Rey. Pero el respeto de 'Campechano' a la institución es tal que sólo le faltó llamar a Sálvame para quejarse, y porque no hay Deluxe".

El editorial de ese diario incluso habla de que era hasta imprescindible la presencia del monarca emérito: "La lógica indica no sólo que el Rey emérito pudo estar presente el miércoles en el Congreso, sino que debió haber estado, entre otras razones porque merecía el reconocimiento público de la clase política por su actuación en los difíciles años de la Transición".

Otros, como Santiago González, hasta se acuerdan de algún político a la hora de valorar el ridículo que se ha hecho con Don Juan Carlos I: "Fíjense si el asunto me parece ridículo que según creo recordar es la primera vez que estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, que acertó al decir que la presencia del Rey Juan Carlos me habría parecido lo más pertinente del mundo".

En ABC, Carlos Herrera, en ABC, asegura que en cualquier país mínimamente serio a nadie se le habría pasado por la cabeza dejar fuera de ese acto a uno de los principales hacedores, el Rey Juan Carlos I: "En ningún país medianamente serio en el que se hubiese vivido un proceso así se hubiera prescindido de rendir tributo a su principal hacedor. En España sí. Y es que, ya lo siento, habéis nacido en un lugar un poco raro".

Uno de los periodistas que tiene Herrera en su tertulia, David Gistau, considera que la propia Casa Real le hurtó al Rey emérito la posibilidad de ser reconocido por sus méritos reales: "Para muchas generaciones a las que por edad cae ya muy lejos la Transición, el Rey anterior es el hombre de los elefantes y de Corinna. El miércoles podría haber sido un recordatorio de que fue mucho más, de que prestó un servicio, de que entra en la posteridad con un bagaje. Esa oportunidad se la arrebató su propia gente".