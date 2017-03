Las retransmisiones religiosas en TVE le cuestan millones a los españoles

Por mucho que Jaime de Marichalar, ex cuñado de Felipe VI, haya enviado mensajes a sus amigos con el texto "Sigue la tangana de quienes quieren quitar la Misa en TVE para que no puedan seguirla desde casa enfermos, impedidos y ancianos. El Mundo lanza hoy una encuesta para palpar la opinión de la sociedad española. Vota a favor y mantengamos la misa cada domingo. PÁSALO", y que el senador de Podemos Ramón Espinar no está de acuerdo con la propuesta de sus camaradas, ya que cada domingo va a visitar a su abuela a una residencia de la tercera edad y es testigo de cómo todos los ancianos siguen atentamente la misa en televisión, la decisión del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea podría sumar más partidarios de saberse el montante económico de todo.

Y es que la decisión de esos partidos de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que TVE suprima la emisión de misas de su programación no sólo ha generado un importante debate político sino también popular, que se va a acrecentar con las cifras de lo que cuestan esas retransmisiones y en general toda la oferta religiosa a la cadena pública.

Sabido es que ésta no es nunca partidaria de dar datos sobre lo que cuesta ninguno de sus programas o retransmisiones, como ya ha demostrado en el Congreso de los Diputados cuando se le han pedido las cuentas de eventos como el Festival de Eurovosión, series recientes como 'Reinas' o los sueldos de algunas de sus estrellas, pero, como ha recordado bluper.es, en 2012 el entonces presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, confesó que a la casa le habían costado 2,5 millones de euros las 126 horas que había dedicado en 2011 a la confesión Católica.

Ese número de horas suponen casi un 80% de las 154 horas que dedicó ese año TVE a sus retransmisiones de programas religiosos, no sólo de la religión Católico, sino también sobre la confesión Hebrea, Islámica y los Evangélicos.

Costes por programas

De los católicos, el programa El Día del Señor fue el que más protagonismo acaparó, con 62 retransmisiones que supusieron un total de 77 horas de emisión, de las que, 61 fueron de producción propia y una en 'pool' con Telemadrid por la Jornada Mundial de la Juventud. Todo ese tiempo, según Echenique, le supuso a TVE desembolsar 1.619.307,12 euros, por lo que se puede decir que cada programa tuvo un coste de 25.000 euros, barato si se compara con lo que cuesta una serie o programa de entretenimiento, pero caro si se miran las audiencias.

Más baratas, por ejemplo, salieron las dos procesiones de Semana Santa que se emitieron ese año, con una duración total de cuatro horas y un coste de 34.694,13 euros, de los que 32.429 eran con recursos propios. También hay que recordar que TVE realizó una programación especial con motivo de la visita del Papa a España a la Jornada Mundial de la Juventud, con un gasto total de 785.088, 88 euros, pero al no especificarse el número de horas totales no se sumó al montante total de retransmisiones religiosas.

De otro programa vinculado a la fe católica como Testimonio se llevaron a cabo 47 entregas, con una duración total de nueve horas y 20 minutos, por un valor económico de 112.290,46 euros, más económico que Últimas Preguntas, cuyos 47 programas de producción propia, con una duración total de 11 horas 45 minutos, le costaron 216.044,58 euros, y también que Pueblo de Dios, ya que por sus 26 reportajes de 2011, 23 de ellos realizados fuera de España, para un total de 24 horas de emisión, tuvo que pagar 539.387 euros..

En cuanto a las otras religiones, la hebrea, para la que se emite el programa Shalom, tuvo 51 retransmisiones de producción propia, con una duración de 12 horas y 45 minutos y un valor económico de 218.489,59 euros; mientras que en materia islámica, Islam Hoy dispuso de 51 programas de producción propia, con una duración de 12 horas y 45 minutos y un valor económico de 138.446,25 euros.

Además, el programa evangélico Buenas Noticias TV, tuvo 51 emisiones de producción propia, con una duración de 2 horas y 45 minutos, incluyendo un programa de culto de navidad de una hora, con un valor económico de 309.809,29 euros.