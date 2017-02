Cómo Rappel hizo a Franco "el hombre más feliz"

Por mucho que la audiencia no fuera la más boyante, comparada con la de anteriores invitados, y quizás más por culpa del fútbol copero que por el propio vidente, la entrevista que le hizo Bertín Osborne este miércoles a Rappel sí dio buenos titulares, que es al fin y al cabo de lo que se trata en ese género.

Sobre todo porque, como suele ocurrie en Mi casa es la tuya, lo mismo dio datos de su vida personal que de la profesional que el gran público desconocía. Es decir, lo mismo de la muerte de su segundo hijo que del mismisimo Francisco Franco.

Del primero reveló que él mismo predijo su muerte, "al día siguiente de nacer mi segundo hijo miré al niño y dije que se nos iba a morir de algo de la cabeza antes de que cumpliese el año. Todos me dijeron si era tonto, pero desgraciadamente tuvo una lesión celebral, luego una neumonía y antes de cumplir el año se nos murió". Además, según él, aquello tuvo consecuencias, "mi esposa cayó en una depresión enorme y tuvimos problemas de pareja".

En el caso de Franco, tuvo que desplazarse al mismísimo Palacio de El Pardo para leerle las cartas, y parece que no lo hizo nada mal porque "me dijo que le había hecho el hombre más feliz de su vida", principalmente por adelantarle el futuro de sus nietos. Eso sí, en el polo opuesto en el ámbito político, también le leyó la mano a Dolores Ibarruri, La Pasionaria, una vez legalziado el PCE en España, aunque eso no acabó tan bien porque "le dije que ella tenía una R trágica en la mano que había marcado su vida. Era su hijo Rubén, que se le murió muy joven durante la Guerra. Se echó a llorar y terminó la sesión".

Según él, sus consultas personalizadas también las solicitaron famosos como Cristina Onassis, Jaime de Mora y Aragón, la Duquesa de Alba o Rocío Jurado, entre otros muchos, al margen de que como diseñador, tuvo una relación muy especial con María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre de Juan Carlos I, rey emérito. Hasta confesó que el vestido que llevaba Doña María el día que su marido Don Juan de Borbón abdicó en favor de su hijo, era un diseño suyo.

El vidente destacó por encima de todas sus predicciones la de la boda de la cantante Lolita, porque "su tía Carmen Flores me preguntó por la boda y le dije que su sobrina no se casaría en un altar y que no iba a ser una boda tradicional, porque Lola había invitado a todo el mundo a la boda. Yo he estado en muchas bodas de famosos, pero ninguna como esa boda. Ese día, Lola Flores me cogió por el cuello y me dijo “hijo de tal, ¿dónde se casa mi hija?”.

Al parecer, sus dotes adivinatorias venían de lejos, "mis primeras nociones de las cartas vienen con 8 o 9 años, cuando conocí a una señora que leía las cartas y le pedí que me las leyera a cambio de dinero. Poco después, le leí las cartas a la chica que trabajaba en mi casa y a sus amigas, pero mi madre nos pilló y me dijo que yo lo que tenía que hacer era ir al colegio y estudiar". Luego, ya con 11 o 12 años, empezó a tener sus primeras intuiciones.