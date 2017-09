Las próximas muertes de 'Juego de tronos'

Da igual que no se sepa cuándo se van a volver a emitir más capítulos o que haya fans decepcionados por el final de la anterior temporada. Los seguidores de 'Juego de tronos' no sólo no logran olvidarla nunca sino que incluso intentan descifrar qué va a ocurrir en las próximas entregas e incluso qué personajes van a morir.

Los fans de la ficción de HBO se entregan en cuerpo y alma a la obra de George R. R. Martin y por eso a nadie extraña que alguno de ellos, un usuario de Reddit conocido por el seudónimo razobak09, tenga su propia teoría sobre el patrón de esos fallecimientos que seguiría esta producción.

Según él, los personajes mueren de manera parecida o igual a la de las muertes que han ordenado ellos mismos en otro momento de la serie. Por lo tanto, los protagonistas de 'Juego de Tronos' no estarían muriendo al azar o de manera aleatoria, sino siguiendo un patrón que ha desgranado el usuario.

Este seguidor ha detallado en el hilo creado en Reddit la forma en la que fallecieron los personajes de la serie de HBO, que coinciden con su teoría. La conversación que inició se ha animado, y otros lectores se han sumado a la hipótesis, lanzando muertes que siguen el patrón que explica el fan.

Y por si consigue enganchar a más, este usuario ha dado varios ejemplos. Según él, Ned Stark decapitó con su propia arma a un prófugo de la Guardia de la Noche, para más adelante ser decapitado con su misma espada. Por otra parte, Walder Frey ordenó que le cortaran la garganta a Catelyn Stark y la hija de la víctima, Arya, terminó cortándosela a él. Y así con unos cuantos personajes como Tywin, Roose Bolton u Olena Tyrell.

En base a esas teorías, los lectores de los libros han continuado ofreciendo ejemplos que confirman la teoría del fan, como el caso de Jon Nieve, uno de los últimos en morir, que ordenó la muerte de uno de los hermanos de la Guardia de la Noche, y finalmente fue asesinado por otro de ellos. La lista es muy larga, casi tanto como la de las muertes que han ido surgiendo de 'Juego de Tronos'.