El programa 'más caliente' de la TV, con aires de Fellini

Por mucho que en Adán y Eva esté todo el mundo desnudo, excepto la presentadora, que en Gran Hermano haya de vez en cuando 'edredoning' y que en otros espacios o series puedan verse escenas subiditas de tono, si un programa puede ser considerado como el 'más caliente' de la TV en nuestro país ese no es otro que Super Shore, el espacio que vuelve a estrenar temporada este martes en MTV.

Eso sí, a diferencia de las ediciones anteriores, en esta ocasión no se llevará a cabo en territorio español, como fue en los casos de Gandía o de Ibiza, ya que las autoridades nacionales lo han impedido (en el primero de los casos no sólo el ayuntamiento en cuestión sino la propia Generalitat valenciana), al poner demasiadas trabas a la organización para evitar así intentar que continuara creciendo la imagen de zona proclive al alcohol, al vicio y a la perversión.

Así las cosas, y después de ver la imposibilidad de rodar en tierras españolas, la productora ha optado porque fuera Rímini, en la costa adriática, el lugar que acogiera esta nueva entrega. Nada menos que la ciudad donde nació el gran cineasta Federico Fellini y donde rodó una de sus principales obras, 'Amarcord', sí, la de la estanquera con los senos más generosos del celuloide.

Las cinco chicas de esta edición

Del tamaño de los suyos tampoco se puede quejar la italiana Elettra Lamborghini, que ha podido disfrutar si cabe más que en ninguna otra ocasión porque esa localidad se encontraba muy cerca de donde ella vivía, y por tanto conocía de antemano todos los lugares de fiesta que había en la zona. La exconcursante de Gran Hermano VIP, nieta del creador del imperio automovilístico, es todo un espectáculo televisivo, como demostró en una de las fiestas que se organizaron para ellos en esa ciudad, donde llegó a decir "aquí las chichis no me caben", refiriéndose a que su pecho se desbordaba por encima del vestido que le habían prestado para la actuación

Participantes y requisitos

A pesar del rechazo de poblaciones españolas, el productor ejecutivo Joaquín Zamora está encantado con el traslado a Italia porque "aquí nos han acogido con los brazos abiertos, el alcalde dio una rueda de prensa felicitándose de que hubiéramos escogido su ciudad nos ayudan en todo y es un sitio de fiesta estupendo".

Y es que esta es una de las condiciones principales que no sólo debe tener el sitio que se elige sino también los concursantes del reality. Como él precisa, "para ser 'super shore' tienes que ser atractivo y/o con una personalidad atractiva, saber expresar sentimientos y emociones en televisión, saber buscarse la vida, y aguantar 30 días de fiesta 'non stop'".

Entre esos elegidos, como la citada Elettra, que ejerce casi como anfitriona, hay tres españoles, una madrileña llamada Adela, Ferre, el rey de Lepe, que nunca ha salido de España, e Isaac, el 'lobo catalán'. Junto a ellos se encuentran las mexicanas Karime y Danik y sus paisanos Potro y Víctor, la francesa Eva y el brasileño Igor, que en ediciones pasadas protagonizó una tormentosa relación con Arantxa, una de las numerosas chicas del espacio que ha sido ya portada de Interviú.

Todos ellos han tenido que convivir durante un mes no sólo con el resto sino con trece cámaras robotizadas, ubicadas incluso en la 'love room', una caravana del amor plagada de preservativos, donde los participantes pueden dan rienda suelta al amor, ya sea entre ellos o con gente de fuera, y que parece que "la utilizan más que un hippy".

Esa caravana no es una de las tres únicas habitaciones que hay en la vivienda, algo que se ha hecho a propósito con el fin de potenciar el contacto, de la misma manera que el tener un único baño, que conlleva más conflicto y polémica, o el que la casa tenga una piscina, donde el contacto, con poca ropa, lleva a que la temperatura, y no la del agua, suba bastante.

Y es que, como puntualiza el productor ejecutivo, "el programa no está guionizado, formateamos la realidad para que sea atractivo", por lo que cualquier cosa puede pasar en este espacio, salvo que Elettra Lamborghini beba alcohol, "en el primero parece que estoy bebiendo un chupito de algo, pero solo era agua".

La italiana se perfila como una de las grandes animadoras de esta edición, después de que en la segunda intentara, por ejemplo, hacer lesbiana a una chica y acabase de 'putivuelta' por ahí. Aunque dice de echar de menos "a Arantxa, Abraham y a todos los de la anterior", adelanta que "alguna pelea sí protagonizaré, porque si me provocan me encuentran". Elettra ha rechazado participar en el Gran Hermano VIP de Italia porque dice estar centrada en su carrera musical (va a sacar un single ahora en español), aunque no descarta participar en una cuarta edición de Super Shore.