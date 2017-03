Un programa de ETB presenta a los españoles como "paletos", "fachas" y "chonis"

Un programa de humor emitido hace casi un mes en el primer canal de la televisión pública vasca ETB-1 presentaba a los españoles como "fachas" y "paletos". La polémica ha sido tal que todo puede acabar en los tribunales.



El programa 'Euskalduna naiz, eta zu' ('Soy vasco, y tú...') fue emitido el 8 de febrero y este sábado ha sido criticado por el propio Gobierno Vasco, algunos partidos y el colectivo de víctimas del terrorismo Covite después de que haya adquirido una importante relevancia pública a través de internet.



La emisión polémica comienza con una pregunta: "¿Cómo son los españoles?" y, a continuación, se afirma que a los 'euskaldunes' les viene a la cabeza "cuatro prototipos: facha, paleto, 'choni' y progre".



Después aparecen varios invitados, como deportistas, actores o miembros de colectivos sociales, que hacen afirmaciones tales como que "España es traumática". De hecho, la asocian a "opresión" y uno de ellos cita que vio en internet que se eligió este nombre porque el de Mongolia "ya estaba cogido". También se les pregunta por algunos símbolos, como la bandera, ante lo cual algunos entrevistados dicen que les da "asco".



Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Covite han anunciado que llevarán este polémico programa a los tribunales y a la Comisión Europea. El Gobierno Vasco ha salido al paso de lo sucedido y ha afirmado que "en absoluto" comparte los contenidos y los estereotipos utilizados en el programa y que los "rechaza totalmente".



Fuentes del Ejecutivo de Iñigo Urkullu han dicho que se trató de un programa "pretendidamente en clave de humor" y que de su emisión es responsable la radio televisión pública vasca (EiTB). Ha aclarado que, de todas formas, el programa "fue retirado de antena hace tres semanas" y que también han sido retirados de la página web todos los capítulos emitidos, incluyendo el de la polémica.



UPN ha anunciado que el próximo lunes presentará en el juzgado una denuncia para que se estudie la posible existencia de un delito en la emisión de este programa en el que, según los regionalistas, "se traslada un sentimiento de odio hacia España". UPN considera en un comunicado "intolerable e indignante" la emisión de este programa de ETB, en el que "se mofan de los españoles" con expresiones como "culturalmente atrasados" o "paletos".



En este último caso, señala UPN, se afirma sobre el "paleto" que "el nombre de su pueblo empieza siempre, siempre por Villafranca", nombre de una localidad navarra, "no ha visto nunca el mar, y en las fiestas de su pueblo siempre aparece con un organillo".



Unión del Pueblo Navarro insta a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, a que traslade al lehendakari, Iñigo Urkullu, "la indignación ante la emisión de un programa en el que buena parte de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra se han sentido ofendidos".



También el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, ha dicho que denunciará este programa, en su caso ante la Comisión Europea. Para Covite, es "sumamente grave" que una televisión pública emita programas que "incitan al odio y promueven postulados xenófobos". "La emisión de este espacio es un ejemplo de la cultura del odio que sigue vigente en el País Vasco y de que ETB se ha convertido en una de sus promotoras con emisiones que incitan al rechazo a los españoles", ha añadido.



El portavoz de Ciudadanos en el País Vasco, Nicolás de Miguel, ha anunciado que va a solicitar a la Fiscalía que investigue los contenidos de este programa que "insulta a todos los españoles solo por el mero hecho de serlo".



Tras considerar la producción de "humillante y vergonzosa", De Miguel ha exigido explicaciones a la directora general del ente público EiTB, Maite Iturbe.



El PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, ha considerado que el carácter humorístico del programa "no justifica" una visión "excluyente y parcial" de los sentimientos identitarios de muchos vascos, además de ser "discriminatorio" identificar lo vasco únicamente con lo "euskaldun".



Los socialistas han recordado que ETB está obligada legalmente a ser respetuosa con el marco jurídico vigente y a no presentar a Euskadi como "una realidad política independiente de España".