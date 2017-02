Los problemas de drogadicción de un ex concursante de GH

Julián Mejías salió de la casa de Gran Hermano 5 y a pesar de quedar finalista de la quinta edición poco se supo de él. Tras su expulsión colaboró durante alguna semana en Crónicas Marcianas, dirigido y presentado por Sardá, pero luego desapareció del panorama televisivo. Meses más tarde, un periódico de tirada nacional publicó que un concursante de esa misma edición con inicial «J» podía estar teniendo problemas de adicción a las drogas. Todas las quinielas apuntaban a Julián Mejías. De hecho, poco después, y ya recuperado, fue el propio concursante quien apareció en Telecinco para confirmar que ese tal «J» al que hacían referencia era él.

Natural de Salamanca, pero con residencia en el Vendrell, Tarragona, fue el tercer finalista de la quina edición de Gran Hermano, siendo compañero de Aída Nízar, y permaneció en la casa durante 112 días habiendo sobrevivido a seis nominaciones. Antes de entrar en la casa con 26 años, trabajaba de yesero en una empresa familiar. En la actualidad, el ex gran hermano se encuentra totalmente recuperado de sus problemas con la droga, según afirma la publicación, 'España Diario'.

La que también desapareció de los focos mediáticos tras varios años en el candelero fue Aída Nizar, ex compañera de Julián. Pero su entrada en la actual edición de GH Vip ha vuelta a poner en la palestra informativa a una de las concursantes más polémicas del programa. Su actuación dentro de la casa no ha pasado inadvertida y raro es el día que no sea el centro de todos los comentarios. Una de sus últimas 'perlas' tuvo lugar durante una de las fiestas organizadas dentro de la casa de Guadalix. En la celebración y con alguna copa de más Aída Nizar y el compositor, Alejandro Abad, hicieron algunos comentarios ofensivos hacia sus compañeras Daniela Blume y Elettra que incluso llegaron a rozar la homofobia, según criticaron varios seguidores del programa en las redes sociales.