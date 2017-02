Un problema médico obliga a Edurne a abandonar Got Talent

Esta vez no fue la audiencia, que creció considerablemente, ni tan siquiera que algún participante hiciera un número espectacular, ni que se escapó algún pecho. El gran protagonismo de la nueva gala de Got Talent fue uno de los jurados, y no precisamente por sus decisiones.

Fue Edurne la que dio la nota, y no porque entonara una de sus canciones sino porque terminó abandonando el plató del programa antes de tiempo, por culpa de su mal estado de salud.

Y es que la jueza ya no había llegado bien al mismo, y por ese motivo comenzó con precaución, pero según avanzaba la gala se fue quedando sin voz, hasta que le recomendaron que abandonara su puesto porque ya sólo se limitaba a decir "sí" o "no".

El picor en la garganta le hizo abandonar, y así lo anunció el presentador Santi Millán, "Edurne tiene que marcharse". Jorge Javier Vázquez, Risto Mejide y Eva Hache se quedaron como dueños y señores del jurado, y Got Talent España comunicó a través de Twitter que en lugar de tres síes, serían necesarios solo dos para pasar de fase.

De esta forma, las emociones que suele dejar en cada entrega Got Talent, que llevan a provocar las lágrimas de participantes, público y hasta jurado, surgieron por culpa de quien menos se esperaba. La cantante arrastraba una afonía desde hacía días y poco a poco su voz fue empeorando a lo largo del programa. Es de suponer que Edurne volverá a su puesto en la próxima gala, pero de momento el parte médico habla de baja 'sine die'.