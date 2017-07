La primera actriz porno ceutí sale con un candidato a MasterChef

Como ceutí que es, sólo le faltaba vivir en El Príncipe para completar su currículum. Ella, que se declara cristiana, vive de momento en el barrio El Poblado de Sanidad, antes militar y ahora musulmanes, y por ello ha sorprendido a todos los allí presentes al conocerse que es la primera mujer de esa ciudad en dedicarse al mundo del porno, aunque señala que "todos me apoyan y me animan porque saben que vengo de un pasado difícil. Ahora me ven bien, que me he recuperado".

Sonia Nerea confiesa en El Español que su 'mala' vida comenzó cuando su padre la sacó del colegio porque no era muy buena estudiante y se tuvo que "buscar la vida", motivo por el que desde los 16 años ha trabajado de camarera, en hostelería, en publicidad, como barrendera, y hasta hizo un curso de fontanería.

Un año después todo empezó a torcerse al tener a su hijo Fran, de una relación con un militar que no funcionó, y empezar en el mundo de las drogas, "traficaba y tuve que pagar una fianza para librarme de la cárcel", por lo que su ex pareja logró quitarla la custodia de su hijo.

Ahora lo da todo por olvidado desde que el 5 de enero de 2016 grabó su primer vídeo con Torbe. Cuatro meses después rodaba ya una película con el Niño Polla, el Nacho Vidal del momento que trabaja en Estados Unidos.

Según cuenta, cuando comenzó con la pornografía, "creía que me echarían del barrio" de casas militares abandonadas que ocuparon vecinos de El Príncipe, así como que "los musulmanes o me lapidan o me admiran".

Su nombre artístico es Siona Gold, y ahora confiesa que sólo mintió a Torbe en un par de cosas cuando la entrevistó, "le hice creer que tenía 24 años porque en la industria del porno las prefieren jovencitas, y que me había follado a entre 200 y 500 hombres, cuando una chica 'cerrada y tradicional' que llega nueva al porno no ha follado con una media de 200 a 500 hombres, pero esa cantidad vende más."

Para el magnate procesado de la industria del porno no tiene más que buenas palabras: "Se ha portado muy bien; a mí me ha llevado incluso a comprar ropa, no puedo decir nada malo de él", por lo que no cree las acusaciones que le hicieron, "no creo que haya drogado a las niñas porque Torbe es antidroga".

Sonia recuerda que en el vídeo de presentación Torbe le comentó que "me dijo un pajarillo que la chupas de maravilla", antes de pedirla que se quitara la ropa "para ir al lío", y asegura que desde el principio informó a su familia, incluso a su hijo menor, de que "no se asustaran si me encontraban desnuda por las redes sociales o en alguna película porque me iba a meter en el porno".

Ya metida en el terreno profesional considera que "hacerlo bien depende de la práctica", y puntualiza que "el físico tiene que ir unido a que te follen bien, por lo que yo pido que el chico "sea bueno en la cama, que me mantenga húmeda y me deje satisfecha".

Su actual pareja se llama Antonio, un malagueño con el que comenzó al mismo tiempo que ella se introducía en la pornografía. Se trata de un cocinero de 38 años también busca un hueco en la televisión y que se presentó a las pruebas de Masterchef. Aunque no consiguió pasar el casting, quiere seguir probando suerte el próximo año, porque tiene claro dónde no va a trabajar, "en el porno, no". Ella precisa que si quiere entrar en el porno será "cuando no esté conmigo", así como que "tampoco saldría con un actor porque soy muy mora, muy cerrada".

Por los desnudos ella no cobra menos de 200 euros y "con una penetración vaginal" de diez minutos sube a 300. Por el sexo anal, que Sonia no lo practica aunque "soy muy atrevida y hago lo que me piden", cobra entre 350 y 500 euros. Una sesión de fotografía de diez minutos con un tatuador es 100 euros más, y por la noche se queda tranquila en casa y hace porno en directo con su chico por la webcam para la productora Fakings.

Tampoco esconde que "es difícil vivir del porno" y que un alto porcentaje de las actrices trabajan también como "escort" -chicas de compañía- ofreciendo servicios de calidad normalmente en las propias casas que comparten. Ella sabe que en el porno no abundan musulmanas, pero "hay de todo", y confiesa que recibe muchas peticiones de chicas jóvenes del barrio para que las ayude a entrar en el porno pero "a todas les digo lo mismo, porque son musulmanas; lo siento mucho pero no quiero problemas con tu familia, búscate la vida como lo he hecho yo".

De cara al futuro sueña con trabajar con su amigo Nacho Vidal, que "tiene una larga lista de espera", y estudia inglés porque ve cómo llaman a sus compañeras de Italia, Francia y Estados Unidos, y "casi todas se van, aunque a mí todavía me quedan cosas por hacer aquí". Tampoco la importaría empezar a trabajar en TV como su paisana Eva Isanta, de 'La que se avecina'