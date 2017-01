Primer susto en GH VIP 5: a Daniela Blume le da un “chunguele”

Esta noche regresa ‘El Debate’ a Telecinco, pero la actividad en la casa no ha cesado desde la última gala. En la noche del sábado, se ha producido el primer susto en lo que va edición, en cuanto a salud se refiere. Daniela Blume, una de las que más protagonismo ha asumido en la primera semana, se levantó en mitad de la cena y acudió al confesionario, donde permaneció un rato.

Tras salir, se dirigió de nuevo a la casa y le explicó a sus compañeros lo que le había sucedido. “De repente me ha dado un ‘chunguele’ increíble. Estaba cenando y me he empezado a estresar, no podía escuchar y respirar a la vez. Os sentía como lejos. No sabía qué hacer y me daba vergüenza salir, me he estresado”, ha confesado la locutora de radio.

Ante la sorpresa y preocupación de sus compañeros, Daniela Blume les explicó que se encontraba mejor, después de haber estado un rato relajándose en el confesionario. El suceso ha sido captado por diversos seguidores del programa, que han compartido en las redes sociales vídeos de lo que acontecido.

Daniela, o Alexandra, su verdadero nombre y por el que prefiere que se dirijan a ella sus compañeros, ha sido la que más focos ha atraído en los últimos días después de su acercamiento a elettra lamborghini. Ambas tienen mucha conexión y podrían protagonizar una relación lésbica en esta quinta edición de Gran Hermano Vip. Eso sí, la italiana, pendiente de Sergio Ayala, juega a dos bandas.