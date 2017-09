El primer 'edredoning' de 'GH Revolution'

El ambiente está de lo más caldeado en la casa de Guadalix de la Sierra. Los concursantes de 'Gran Hermano Revolution' ya llevan más de una semana de encierro, algo que está provocando que cada vez se conozcan más entre ellos, tanto para bien como para mal. Entre algunos han saltado chispas, lo propio entre dos personas que no se han separado desde que comenzó el 'show' televisivo.

Carlota y José María han sido los primeros en esta edición que han dado un paso más allá y han convertido esa buena sintonía en un 'edredoning' en toda regla. Durante la última gala del programa, emitida este jueves 28 de septiembre, han publicado un vídeo en el que los dos jóvenes aprovechan la noche para taparse con el edredón de la cama y dar rienda suelta a la pasión. Besos, caricias y demás gestos de amor que sus propios familiares han podido comentar en directo.

Pese a que ambos han estado muy unidos, Carlota llegó a comentar con algunos de sus compañeros que no se sentía atraída físicamente por el murciano: "Es que es cero mi prototipo, que yo sé que aunque no sea tu prototipo te puede gustar, pero es que a mí me pone cero. Cero, cero, cero, cero. Me da rabia que este lo malinterprete".

"Me da rabia que se pille o que un día coja e intente darme un beso. Si lo hace le voy a soltar un bofetón", explicó la joven a Laura y Petra, que escuchaban con atención a su compañera. Por su parte, Petra lo tenía claro: "Yo creo que él está coladito por ti", le dijo a su amiga. Al final ha triunfado el amor y las palabras de Carlota no se han correspondido con sus actos.