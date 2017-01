El primer desnudo de Gran Hermano VIP

Poco, muy poco, apenas unos minutos, han tenido que esperar los espectadores de Gran Hermano VIP para asistir al primer pecho al aire de esta edición. Lo curioso es que el 'espectáculo' no lo dio ninguna de las concursantes de esta quinta entrega sino una de las encargadas de defenderles en el plató.

La protagonista no fue otra que Aylén Milla, novia de Marco Ferri, que centró todas las miradas de los espectadores por culpa de las transparencias de su vestido, que, como era de esperar, terminaron por jugarle una mala pasada a lo largo de la noche.

Aylén, como en su día le ocurrió a Sabrina Salerno en TVE, dejó al descubierto su pezón izquierdo, aunque su descuido con las flores que tapaban sus pechos no fue esta vez por culpa de ningún baile frenético como ocurrió con la italiana en su día.

La joven, de origen argentino, conoció a Marco Ferri en un reality chileno (Amor a prueba) hace dos años, y poco después ya dio mucho que hablar en las redes sociales por una fotografía donde aparecía semidesnuda posando para una sesión de fotos que realizó en las playas de Cachagua, en la Región de Valpáraiso.

La fotografía generó un encendido debate entre los seguidores que alababan su belleza y los que criticaban que hubiera utilizado mucho photoshop. Entre los primeros se leyeron comentarios como “perfecta de pies a cabeza no pesques malos comentarios Eres hermosa ?, o “Aylen sos hermosa y dulce me encantas como eres aunque no te conozca ojalá hagas las paces con Camila y dejen atrás todo lo que paso en el reality confío en vos”.

Entre los segundos, el más específico fue el que decía que “el photoshop en el área del abdomen es demasiado obvio, lo trataron de disimular con lo negro y eso hace que se note más la intervención. No hacía falta la verdad.”