Las dos pretendientas de Suso en Mujeres y Hombres se desnudan a la vez

Por mucho que Arantxa, valenciana de 27 años, sea más extrovertida y un torbellino y Mihaela (Miha), rumana de 28, mucho más tímida, las cosa parecen tener las cosas claras y, comparten, una experiencia televisiva con el mismo resultado. A las dos las rechazó Suso en Mujeres y Hombres y Viceversa, y quizás por ello ahora han decidido posar juntas desnudas en Interviú.

El ex de Ylenia decidió dejarlas el pasado mes de diciembre, al igual que al resto de sus compañeras, a las que dejó compuestas y sin tronista porque dijo que se aburría. Ahora, hacen frente común y posan para la revista seguras de que Suso lamentará su abandono, aunque precisando que durante el programa no eran precisamente amigas, “allí no teníamos relación, lo mínimo por educación. Éramos rivales, íbamos a por el mismo chico y en esa situación es difícil llevarse bien: siempre acaba habiendo piques”.

Para Arantxa, el abandono de Suso fue "penoso, e increíble que se fuera de esa manera tan prepotente y nos dejara colgadas. Siempre he pensado que se acabaría yendo solo, que no se quedaría con ninguna", mientras que para Miha, "simplemente es un niño que no está preparado para tener una relación, no le llena ninguna mujer porque él no pone de su parte".

La valenciana añade que "parece ser que si no tenía citas en cabañas sin cámaras constantemente, le aburría el trono. Sinceramente, pienso que le venía muy grande estar ahí sentado", y la rumana añade que "ha demostrado lo que todos decían: que es un niñato inmaduro y le queda mucho por aprender".

Las dos han retomado sus vidas lejos de la pequeña pantalla, aunque Arantxa no descarta volver a la misma si el formato la seduce más que Suso, :"me encantaría entrar en Gran Hermano".

A la hora de hacer balance del programa, Arantxa recuerda que "me pareció una experiencia interesante, no tenía pareja en ese momento y ¿por qué no? Además el chico me gustaba y fui a llevármelo, pero salió rana el Susito", y Miha puntualiza que "decidí presentarme porque me gustaba otro chico que no era Suso. Luego me enteré de que ya no tenía la oportunidad de ir por él y que si entraba tenía que ser por Suso. Entonces pensé que podría acabar gustándome".

Lo peor para la española es que "había momentos que lo pasaba realmente mal: tienes que aguantar muchas criticas y no dejar que te afecten", que también reconoce que "Suso es muy cariñoso. Yo lo comprobé en la única cita que tuve con él. Pero, la verdad, no es el tipo de chico que vería como pareja. Estoy muy decepcionada con él".

En cuanto a sus preferencias en materia de hombres, Arantxa subraya que "tiene que atraerme físicamente, eso es importante, y tiene que ser fiel, sincero, que no me haga perder el tiempo. Es vital que no sea un celoso compulsivo. Vamos, un chico de los que solo existen en las películas", y Miha reconoce que "soy un poco exigente: lo primero que me atrae de un hombre es el físico".

Y sobre lo de salir en Interviú, Arantxa confiesa que "me encantan las portadas desde siempre y llegar a protagonizar una es todo un privilegio", y Miha que "haciendo esta sesión me he sentido una mujer muy valiente. Es atrevido vencer los tabúes y posar ligera de ropa".