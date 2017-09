Una presentadora de TV, el nuevo amor de Pablo Iglesias

Primero habría que ver si es cierta la ruptura sentimental entre Irene Montero y Pablo Iglesias, y después corroborar que la nueva pareja del líder de Podemos es quien apuntan todas las quinielas, pero lo cierto es que ha bastado que se desataran los rumores para que las redes sociales ya opinen sobre si la elección es positiva o negativa.

Las bromas con que ya hay en el Congreso de los Diputados más exnovias de Pablo Iglesias que diputados de Coalición Canaria parece que van cogiendo forma y lo del "mito del amor romántico es algo opresor, patriarcal y tóxico", que pronunció Irene Montero, ha acrecentado los rumores de su ruptura con él, al tiempo que se hacen quinielas sobre quién es la nueva mujer que ha enamorado al líder de Podemos.

Uno de las que no sólo las hace sino que incluso barrunta quién puede ser la elegida es Alfonso Ussía, que este miércoles, en su columna de La Razón, no llega a soltar el nombre de la 'beneficiada', aunque es evidente que lo conoce y deja claro hacia dónde apunta.

Y sus flechas van dirigidas todas a la actriz y presentadora Paula Vázquez, quien lleva una temporada haciendo méritos para ello retratándose en Twitter con comentarios muy 'morados', desde que se reveló como seguidora entusiasta de la formación y hasta 'super, super fan' incondicional de Irene Montero.

A partir de ahí, despues salió a aplaudir en su cuenta de Twitter el atropello de Carmena a Miguel Ángel Blanco, y también se ganó las iras de muchos usuarios de las redes cuando culpó a los occidentales, españoles incluidos por supuesto, de los atentados de los terroristas islámicos en Europa.

De momento, la 'candidata' no sólo no ha dejado de seguir a la 'ex' de Pablo Iglesias sino que retuitea casi todo lo que sube a la red Irene Montero, mientras Alfonso Ussía ya se ha ganado la enemistad, más aún, del círculo feminista de Podemos, que le ha tachado de "machirulo patrialcal".