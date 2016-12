Un presentador de TV no come helado para no parecer gay

Si llega a decirlo en España ahora ya habría tortas por ponerle denuncias. De momento, Richard Hammond trabaja para Amazon, donde presenta el programa 'The Grand Tour' y por el que ha recibido infinidad de críticas por haber hecho un comentario homófobo mientras respondía a otros compañero.

Uno de ellos, Jeremy Clarkson mostró a pantalla la tapicería impecable de un Volvo, y dijo que el coche sólo tenía un inconveniente: "Que no te permite disfrutar de un helado Magnum". En ese momento, Hammond le respondió que eso no es un problema para él porque "yo no como helado. Es algo que tiene que ver con ser heterosexual".

El público presente en el plató o no lo entendió en un principio o hizo caso al regidor que solicitaba palmas y se arrancó entonces con un aplauso, algo que no entendió el resto de los invitados, que se preguntaron cosas como "¿Por qué aplauden?", "¿estás diciendo que todos los niños son homosexuales?".

Eso no le importó a Richard Hammond, que persistió en su idea inicial al subrayar que "no hay nada malo en ello, pero un hombre adulto comiendo helado... ya sabes... es un poco... Es de esa manera en vez de esa manera. No creo que no puedas ver esto. Es fácil, está frente a ti".

Donde sí se montó una fuerte polémica fue en las redes sociales, donde casi todo fueron críticas. Así, el cantante Olly Alexander, del grupo Years & Years, expresó en su cuenta de Twitter que no puede entender "cómo algunos heterosexuales están tan jodidos que ni siquiera pueden tomarse un helado".

También respondió con ironía el escritor Aaron Gillies: "Hola. Llevo años comiendo helado y todavía sigo siendo heterosexual. ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Por favor, ayuda!", mientras que el activista LGTB Peter Tatchell aseguró que estas palabras de Hammond solo sirven para "complacer los prejuicios" de los homófobos y para hacer creer a los espectadores que existen motivos por los que sentirse orgulloso de ser heterosexual en vez de homosexual. En declaraciones a la BBC, Tatchell aprovechó también para reflexionar sobre el aplauso del público: "Es aún peor y demuestra que todavía tenemos mucho camino que recorrer para acabar con estas bromas intolerantes".