Un portavoz del PP llama "vulgar vocera" a Almudena Ariza

La gente se corta cada vez menos en las redes sociales, sin importarles que sus comentarios puedan leerlos miles de personas y que éstas se creen una imagen suya por sus opiniones. A José Ramón Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Carreño (un pueblo de Asturias de 10.000 habitantes), no le ha importado por ejemplo poner a caldo a una conocida periodista de TVE.

En concreto sus iras han ido dirigidas a la corresponsal Almudena Ariza, a la que ha tildado como una "vulgar vocera del Partido Demócrata" de Estados Unidos. La periodista, de momento, ha denunciado estos insultos que ha recibido a través de Twitter.

Al parecer al político no le sentaron nada bien los comentarios que hizo la periodista el pasado martes, cuando, coincidiendo con el debate que había iniciado la Asociación de la Prensa de Madrid al denunciar que Podemos supuestamente presiona a algunos periodistas críticos, dijo que en el Partido Popular también hay gente que no respeta a la prensa, en referencia a las acusaciones de que la formación de Pablo iglesias no lo hacía.

La corresponsal de TVE indicó que "escucho hoy a portavoces de partidos, incluido el PP, pedir respeto a los periodistas. Pues este mensaje es de un portavoz del PP en Asturias", para a continuación mencionar sus palabras: "Usas tu corresponsalía en TVE para hacer izquierdismo barato. Eres una vulgar vocera del Partido Demócrata".

La réplica de José Ramón Fernández no se hizo esperar, aunque fuera a base de preguntas: "¿Eres infalible? ¿No se te puede criticar? ¡Aterriza y respeta la libertad de expresión!". El portavoz del PP justificó su crítica recordando que el 'Telediario' del 4 de marzo tuvo que rectificar a Almudena Ariza porque dijo que se estaban celebrando nuevas manifestaciones "anti Trump" cuando, en realidad, eran concentraciones de apoyo al presidente.

Pese a sus palabras no tardaron tampoco en llegarle las críticas, vía redes sociales, sobre todo por parte de algunos compañeros de Ariza, que quisieron mostrarle públicamente su apoyo. Entre los mensajes a su favor estaban los de Carlos Franganillo, Mavi Doñate y Lorenzo Milá, pero el político siguió insistiendo en que él sólo estaba ejerciendo su derecho a criticar a "esa pésima corresponsal que es Almudena Ariza", a la que acusa de hacer "propaganda progre".

Franganillo (corresponsal de la cadena pública en Washington) reprochó al político que hubiera construido su crítica a través del insulto, a lo que él respondió que en ningún caso había insultado, por lo que el periodista apostilló que "tiene usted un concepto bastante dudoso de lo que es o no un insulto. Su opinión es libre y me trae sin cuidado".

Incluso desde el Consejo de Informativos, mediante una nota interna, se pidió a la Dirección de los Servicios Informativos que "ampare" a la corresponsal y que "exija" al PP que se disculpe por este "ataque". El PP de Asturias ha comentado a través de Twitter que "no respalda las declaraciones realizadas por José Ramón Fernández que descalifican a Almudena Ariza".