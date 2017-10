El porno busca inspiración en las series de TV

La televisión no sólo ha conseguido que muchos de los grandes del cine, tanto a nivel nacional como internacional, cambiaran la gran por la pequeña pantalla sino que algunas de sus series han servido para que los guionistas del 'séptimo arte' no tuvieran que estrujarse mucho sus neuronas, adaptando las mismas. Ahora, otro tipo de cine, el de adultos, ha confirmado que no hay una cantera más prolífica que la de la televisión, y cada vez son más las ficciones que tienen su versión porno.

Lo bueno es que a los guionistas de este tipo de cine parece que les da lo mismo ocho que ochenta y lo mismo se ven capaces de adaptar series de zombis, que de ciencia ficción o hasta de animación, como han vuelto a demostrar con la última en la que han puesto sus ojos, las historias surrealistas de 'Rick y Morty', que en verdad va como anillo al dedo para tan particular género por su humor para adultos, sarcástico y en ocasiones subido de tono.

Wood Rocket ha sido el que ha creado una versión porno de la serie de Adult Swim con el nombre 'Dick and Morty', que hace varias referencias a la serie original, como el "Pickle Rick" de la tercera temporada, o el Mr. Meeseeks de la primera. Por supuesto no se puede decir que sea una réplica casi exacta, ya que los personajes son reales y no de animación, pero entre los protagonistas sí están Rick, el abuelo alcohólico, y Morty, el niño marginado con voz gallosa, aunque en esta ocasión el pequeño está interpretado por una mujer. Esta parodia X estará disponible a través de la propia Wood Rocket y Pornhub.

Esta no es la primera serie de animación en la que se fijó la industria 'para adultos', ya que con anterioridad optaron por otros clásicos, como, por ejemplo, 'Los Simpson' y 'Los Pitufos', con el nombre de 'This aint't the smurfs'. En la primera, la productora Hustler optó por respetar los colores y hasta las voces, mientras que en la segunda lo mismo hay escenas con actores de color azul que con otros 'normales'.

Las más conocidas

'Rick y Morty' se ha sumado a una lista que ya contaba con 25 series en pasar por el filtro 'X' y en la que se incluyen todo tipo de géneros, desde el de la animación, como ya ha quedado reflejado, hasta los de ciencia ficción, thriller, drama y, por supuesto, también comedia. La industria del cine para adultos es una de las más visionarias a la hora de replicar éxitos y fenómenos, y estaba claro que las producciones para la pequeña pantalla no se le iban a escapar.

Por supuesto no podía faltar una de las que más adeptos tiene en la actualidad como es 'Juego de tronos', en cuya versión 'normal' ya había más de una escena subidita de tono. Su fama es tal que ha dado para 'Game of Bones' (palabro de amplio espectro: de 'pene' a 'erección' o 'relación sexual') y hasta para una parodia gay, 'Gay of Thrones', con el famoso actor porno Colby Keller. En este último caso, en vez de película han hecho una serie que muchos catalogan como 'un drama medieval erótico', mientras que otros la definen como 'una versión de una telenovela venezolana disfrazada de drama épico de culto'.

Otro clásico contemporáneo como 'The walking dead' no podía faltar, sobre todo teniendo en cuenta el número de adeptos que tiene. De ello se ha encargado la productora Burning Angel, que ya había hecho con anterioridad parodias X-rated del género de terror como 'Evil Head', 'Fuckenstein' o 'Re-Penetrator'.

Y qué decir de 'Breaking Bad', que viene a preguntarse "¿Y si Walter White se hubiera dedicado al porno, prohibido en California, y no a las drogas?". La productora primeriza Sweet Mess Films entró en este mercado por la puerta grande, tanto con esta cinta como con 'La familia Adams XXX'. ¿Qué diría Skyler White al ver a su marido cepillándose a todo lo que se mueve?

Otro género muy utilizado por el porno es el de la comedia, y ahí tenía que estar una mítica serie como 'Friends'. “These friends love to screw” ("A estos amigos les encanta follar"), así promocionaban los creadores de la película porno en la que Rachel es Rachelle, Monica es Moanica, Phoebe es Freebie, Joey es Joe, Chaendler es Sandler y Ross es Russ. Eso sí, incluso se inspiraron en la canción de Los Rembrandts para reproducir la cabecera de la serie.

Tampoco queda mal reflejada 'The Big Bang Theory'- La película no pierde el tiempo y comenzamos con un sueño del tipo, que se folla a Brianna Blair, disfrazada de Princesa Leia. Una escena que sienta el precedente para el resto de la peli: no demasiado largas y entretenidas, aunque no especialmente duras, para no asustar a los fans de la serie que no sean consumidores habituales de porno.

Ya metidos en el género del thriller, hasta 'Homeland' tiene su versión porno, 'This ain't Homeland', en la que Hustler Video mantiene incluso el jazz y las líneas loquer de diálogo de Carrie Mathison en la cabecera. ¿Les dará tiempo a Carrie y Brody a echar el último antes de evitar el próximo atentado?

Otra pareja famosa televisiva es la que formaban Fox Mulder y Dana Scully en 'Expediente X', donde parecía que los dos estaban locos por pegarse un buen meneo, y, a partir de ese punto gira esta adaptación, 'The Sex Files', dándole una vuelta de tuerca a la promiscuidad paranormal. El éxito de la cinta en 2009, tanto de crítica como de público, llevó a sus responsables a hacer una precuela en 2010 y un año después a completar la trilogía.

'Buffy Cazavampiros', 'Girls', 'Dos hombres y medio', 'True Blood' o incluso 'Downton Abbey', bajo el título 'Down on Abby', han tenido también su adaptación al cine de adultos, e incluso series más antiguas en el tiempo como las mismísimas 'Sensación de vivir', 'Los Picapiedra', 'Star Trek', 'Embrujada', 'La tribu de los Brady' o 'Salvados por la campana'. Y es que, como se suele decir en ese mundillo, la popularidad de una serie no se mide solo en ratings y hashtags, sino que el fenómeno televisivo es directamente proporcional al número de películas porno que ha inspirado.