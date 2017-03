"Me pone más Mila Ximénez que Laura Matamoros"

Lo que no pase en Sálvame... En el espacio de Telecinco lo mismo ponen a caer de un burro a cualquiera que confiesan sus sueños eróticos o con quién les gustaría tener una relación. La última en pasar por ello ha sido Chelo García Cortés, que ha tirado para casa en esta materia.

Y es que la colaboradora ha sorprendido a sus compañeros de Telecinco con una inesperada revelación, sobre todo porque el presentador, Jorge Javier Vázquez, sólo le había preguntado si le gustaba Laura Matamoros, hija de su compañero Kiko, que incluso bromeó con la pregunta afirmando que "seríamos familia, sería tu suegro".

En ese instante, Chelo respondió sin pensárselo "me pone más Mila Ximénez, que desde que ha vuelto de la isla está genial", e incluso se atrevió a precisar que "me pone porque la conozco de hace muchos años. ¿Y tú has visto qué carita y qué sonrisa tiene? ¿Y el cuerpo que se le ha quedado?».

A la aludida no le quedó otra que ruborizarse al conocer los gustos de su compañera, aunque rápidamente reaccionó y afirmó que "pues seguro que sería más feliz con Chelo que con muchos hombres con los que he estado", antes de hacerla una proposición, "si tú en Honduras necesitas una noche de amor, yo vuelo a Honduras y tenemos una noche de amor".

Viendo el cariz que tomaba el asunto, Jorge Javier le preguntó a Chelo si tenía alguna fantasía sexual y ella, puesta a elegir, le contestó que le maravillaba Kim Basinger, por lo que el presentador propuso a la ex de Santana que se disfrazase de la actriz en el programa del viernes, reto que no dudó en aceptar.

Como la broma daba mucho de sí, Jorge Javier le preguntó entonces a Chelo García Cortes "si Mila viene vestida como Kim Basinger, ¿vas a pedir una hora sin cámaras?", al más puro estilo de lo que se suele hacer en Gran Hermano.