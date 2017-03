Un político se atreve a llamar "mentecato" a Leo Messi

No todo van a ser halagos a su persona por muy buen jugador que sea. Para algunos, la excelencia que es Leo Messi sobre un terreno de juego se reduce a mínimos cuando está alejado de los mismos. Buen ejemplo de ello lo ha dado en Egipto, donde parece que en su último viaje no contentó a todos.

Que se lo digan si no a Zahi Hawass, exministro de Antigüedades egipcio, que ha criticado ahora duramente la visita que llevó a cabo el futbolista argentino del Barcelona a El Cairo el pasado 21 de febrero, para acudir a un acto promocional contra la hepatitis C y, cómo no, contemplar las impresionantes pirámides de Giza.

Para ese tour el gobierno egipcio dispuso que nada menos que fuera el citado Hawass el que acompañara al astro durante toda su visita a las pirámides, y el político ha terminado confesando en una televisión privada de su país que "siento decirlo, pero Messi es un mentecato".

Tras esta polémica declaración, el ex ministro de Antigüedades tuvo que explicar el porqué de su ataque y ahora lo ha hecho para El Mundo, "lo dije porque cuando estaba hablando con él, su cara era como una piedra. No mostró el mínimo interés en lo que le estaba contando".

Según relata, "le acompañé por las Pirámides durante media hora. Le expliqué el monumento. Creo que era importante contarle bien las Pirámides porque tiene millones de seguidores en todo el mundo. Es bueno para Egipto y para el turismo", pero parece que Messi no prestó la atención que él requería: "No creo que tuviera interés alguno. No vi en su cara ningún interés por lo que le estaba diciendo. Ni siquiera cuando le hablé de las puertas secretas, de los monarcas que ordenaron construir las Pirámides o del reinado de Tutankamón. No pude ver ninguna reacción en su cara".

Cuando menos, Zahi precisa que el futbolista azulgrana "fue muy educado pero quizás solo le interesa el fútbol". Lo que no ha precisado este político es el dinero que recibió Messi por la visita, aunque sí desvela que "alguien dijo que le habían dado medio millón de dólares".

Para él, el futbolista salió muy mal parado si se le compara con el actor estadounidense Will Smith, que también realizó el mismo tour cultural junto a su familia: "Nada que ver. Smith es un intelectual. Lee y hace preguntas cada minuto. Conoce la historia de las Pirámides. Estuvimos cenando juntos y durante una hora y media hablamos de antigüedades. Hay una enorme diferencia".