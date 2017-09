"Se es policía las 24 horas del día, y si fuera de servicio ves a alguien correr, corres detrás"

“Ser policía no es un trabajo cualquiera. No se trabaja de policía. Se es policía". Es más, para uno de ellos, Alberto Masai, "policía se es las 24 horas del día, si estás fuera de servicio y ves a una persona correr, pues tú corres detrás sin preguntar primero qué pasa". En este sentido, Antonio Nevado, responsable de Prensa de la Policía Nacional, señala que "esto no es un trabajo, es una forma de ser", y precisa que "más del 30% de servicios los hacen policías que están fuera de servicio". El primero de ellosl es uno de los protagonistas de 091 Alerta Policía, la serie de documentales sobre el cuerpo que DMAX comenzará a emitir el próximo lunes 25, a las 22:30 horas".

Alejandro Flórez, director de Contenidos de Discovery España cree que el programa "encaja en la línea de actualidad del canal, de estar cerca de la calle y de la gente", y precisa que con este espacio "se trata de mostrar el trabajo de la Policía, ya que es un género que existe y se va regenerando porque los malos evolucionan y la Policía más".

También tiene claro que "es bueno que el programa sobre la Guardia Civil, Control de Fronteras, se emita ya en 60 países y que ya varios hayan preguntado por este nuevo espacio, porque es bueno que en otros lugares vean el trabajo de nuestros cuerpos de seguridad".

Para Alfredo Pérez de Albéniz, director de Factual de Secuoya, la productora de este espacio, gracias al mismo "se va a poder ver por primera vez el dispositivo desde dentro". Según él, "a esta gente les llueven cientos de botellas y lo tienen que aguantar, no nos damos cuenta de la dureza de ese día a día". Sobre el programa en sí también alabó que "la Policía no ha coartado ni las expresiones de los agentes que salen ni lo que dicen", y destacó que en el mismo "incluso se dan consejos para actuar en la calle en ciertas experiencias".

Antonio Nevado quiso puntualizar que "las series de TV nos dan buena imagen y estos programas mejor aún, por lo que es muy importante que se vea", mientras que su compañero Alberto Masai subraya que "estos espacios son necesarios porque el desconocimiento de nuestro trabajo nos hace ser muy criticados". Según él, "cuarenta servicios malos son compensados por uno bueno y yo me siento orgulloso de que cuanto la gente tiene problemas crean que tengo que solucionarlos yo", algo que ratifica al recordar que "es bueno que vean que somos seres humanos, que no estamos para coaccionar sino para ayudar a la gente".

El programa

El objetivo de DMAX con estos reportajes no es otro que invitar a los espectadores a conocer desde dentro el trabajo de los hombres y mujeres que trabajan para velar por la seguridad de todos. Así, en 091: Alerta Policía el canal se sube al coche patrulla, se coloca el casco y vigila desde el helicóptero para ofrecer una experiencia inmersiva que radiografía el trabajo de estos profesionales como nunca antes se había podido ver en televisión.

El espacio mostrará el día a día de diversas unidades policiales desde una perspectiva diferencial y nueva en este tipo de producciones, incluso de unidades de Policía hasta ahora ‘blindados’ a las cámaras de televisión. En cada episodio se mostrará el trabajo policial a través de diversas historias y casos que han requerido de la intervención de estos agentes, como la violencia en el fútbol, plantaciones ilegales de marihuana, hurtos en el metro, cobertura y despliegue en el Madrid World Pride desde los helicópteros de la Unidad de Medios Aéreos, prostitución, falsificadores de billetes, peleas ilegales de perros, tráfico de especies protegidas, contrabando de tabaco, narcotráfico, reyertas callejeras, robos en domicilios, maltrato en el ámbito familiar y conducción temeraria.

Durante casi medio año, el equipo del programa ha grabado el trabajo que realizan los efectivos policiales en distintos puntos de España como Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, La Coruña, Lugo, Santiago, Murcia, Cartagena, La Línea de la Concepción, Algeciras, Tarifa, Málaga, Tenerife y Zaragoza. A lo largo de los últimos meses, el equipo de rodaje ha seguido los casos desde el principio hasta el final, mostrando qué ocurre una vez concluidas las espectaculares intervenciones.

Así, el programa no se limitará a mostrar situaciones de riesgo, sino que pretende ir más allá y satisfacer la curiosidad de los espectadores sobre diversas cuestiones, como qué ocurre con la droga una vez incautada y cómo es el análisis CSI de las pruebas que se obtienen en un registro, entre otras muchas situaciones que normalmente son desconocidas para el ciudadano de a pie.

Esta será la primera vez que un programa de televisión tiene acceso al trabajo de la Unidad Central de Fronteras, que controla el paso de vehículos, personas y mercancías por nuestras fronteras; de la Sección de Consumo Medio Ambiente y Dopaje, que pertenece a la UDEV, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. También se mostrará a la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, que actúa contra los falsificadores de productos como el tabaco; y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), que facilitan la entrada de otras unidades policiales a lugares de difícil acceso.

Ls cámaras del programa también han logrado acceder a un nivel de acceso inédito como la UIP (Unidad de Intervención Policial), UPR (Unidad de Prevención y Reacción), GAC (Grupo de Atención Ciudadana), Medios Aéreos, Patrullas de Seguridad Ciudadana, H50 (sala de control de la actividad policial), UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta), UDYCO (Unidad Central de Drogas y Crimen organizado), Brigada operativa de atención a la Familia y la Mujer UFAM, Comisaría General de Extranjería y Fronteras y Brigada Metro.