Pol le toca a Adara sus dos 'naranjas'

Fue sin duda una de las grandes protagonistas de Gran Hermano 17, hasta el punto que llegó a la final gracias a sus continuos enfrentamientos con Bea, la mujer que fue la ganadora de esa edición, y no sólo encontró el reconocimiento popular sino hasta el amor, ya que otro compañero de reality, Pol, sigue todavía siendo su pareja.

Ahora, ambos han querido celebrar el cumpleaños de ella de una manera muy especial, subiendo a Twitter una imagen en la que él le sujeta dos naranjas que tapan sus pechos. Este gesto ha bastado para que los seguidores de Bea, que se presentó como Naranjita la lía' al inicio del reality, hayan interpretado la publicación como un ataque a la ganadora del concurso.

Y es que hay que recordar que desde que finalizó el mismo las dos concursantes han empleado las redes sociales para lanzarse continuos ataques, como por ejemplo cuando, después de una entrevista en el programa Sálvame, Bea llamó enchufada a su gran enemiga.

Como era de esperar, la propia Bea ha retuiteado la imagen, con la siguiente frase: "Jajajajajajaajajajajajaja me encanta el próximo anuncio de zumosol lo podíais hacer! Estoy hasta en la tarta SOY FAN", mientras que sus seguidores han empleado el hastag #DiaInternacionaldelaNaranja para apoyarla.

La relación entre ambas es tan curiosa como la que mantiene Adara con Pol, que estuvo a punto de terminar cuando, en el plató de Gran Hermano, le enseñaron a ella los vídeos de Pol y Miguel y se dio cuenta de que había cosas que su chico no había compartido con ella con respecto al tema que más daño le había hecho en todo el concurso, "me tiembla el cuerpo, me siento vacilada, se han reído de mí". Pese a todo, ella restó importancia a las cosas que habían sucedido durante el programa y decidió seguir con él.

Precisamente Adara es una de las personas que más suena para participar en la próxima edición de Supervivientes, y parece que ya está negociando el caché que podría recibir por acudir a la isla.