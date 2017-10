La 'po...' de Pelayo escandaliza a Natalia Ferviú

A este paso va a haber que hacer pausas prolongadas antes de decir cualquier cosa en televisión, so pena de que alguien se escandalice o arremeta contra esa persona por sus palabras. Eso es más o menos lo que ha ocurrido en el programa de Telecinco Cámbiame, y eso que los implicados no sólo se respetan sino que son amigos.

Eso no quita sin embargo para que los estilistas del espacio suelan estar rodeados de polémica, tanto dentro como fuera de plató. En este caso, Natalia y Pelayo han chocado tras un comentario sin malas intenciones por parte del asturiano que a ella no le ha sentado pese a todo nada bien, justificando de inmediato sus quejas.

Pelayo Díaz aseguró que una cosa era "la polla", y eso bastó para se desatara el lado más feminista de la canaria, que criticó que todas las palabras con connotación positiva siempre sean masculinas, mientras que las que tienen un significado más negativo sean femeninas o hagan alusión al miembro genital de la mujer.

Natalia Ferviú demostró una vez más que ella es de las que no pasa ni una, así como que está quemada con el tema de las connotaciones "micromachistas" en el lenguaje porque cree, como mucha más gente, que son sexistas. La estilista quiso demostrar que llevaba la razón poniendo un par de ejemplos para que la audiencia captase su mensaje: "Cuando algo es aburrido es un co... y cuando es divertido es la po...".

Cuando menos sus palabras no fueron suficiente para sacar también de sus casillas a Pelayo y, pese a ser algo normal en este espacio, la sangre esta vez no llegó al río. Eso no quita para que las tiranteces entre los miembros del jurado de este espacio que presenta Carlota Corredera sean cada vez más habituales.