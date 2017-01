Pipi Estrada llama "reptil" y "florero" a Rafa Mora

La Sálvame Snow Week lleva camino de haberle hecho más mal que bien al programa de las tardes de Telecinco. Al menos Pipi Estrada tiene muy claro que es así, viendo las palabras que le ha dedicado a Rafa Mora, uno de los nuevos colaboradores de ese espacio que salió del concurso creado para tal fin.

El periodista deportivo comenzó recordando cuándo le conoció, "la primera vez que apareció en Mujeres y Hombres y Viceversa me dije ¿este quien es, el hermano secreto de los Matamoros? y por el pinganillo me decía Cristina, la directora entonces del programa, 'Pipi, fuera con este macarra, a la calle este tío'. En ese momento no cumplí las ordenes que se me dieron, di la vuelta a la historia y conseguí reconducir algo que la directora no quería".

Según ha señalado a Exclusiva Digital, él es el culpable de que el extronista del programa que presenta Emma García en Telecinco haya echado raíces, porque "con su forma de ser, su macarrismo, frases repetitivas y copiadas de otros,...consiguió hacerse un sitio en Telecinco, aunque posteriormente lo vetaron, pero como es el numero uno arrastrándose...pertenece a la familia de los reptiles".

Para Pipi, "en la vida se puede llegar a conseguir un objetivo de dos maneras: volando como un águila o arrastrándote como una serpiente, y él se arrastró como una serpiente, porque es adicto a dos letras T V, y a base de arrastrarse, y posiblemente algo más..." por lo que incluso recomienda a la gente que no vayan nunca al Zoo con Rafa Mora porque "los monos se tiran a los cacahuetes".

Lo peor para él es que dice que Rafa tiene un contrato "leonino" con La Fábrica de la Tele, "de tres meses, un día a la semana por 250 / 300 euros por programa, estamos hablando de unos 1.200 al mes que si quitas representate, irpf,..se te queda un poquito ahí", e incluso desvela que "a mí me cuentan que llama ¿cuando me toca...?".

Eso y que, como afirma el periodista deportivo, "luego este muchacho tiene un problema quiere opinar de todo y no sabe de nada . Cuando no sabe de que hablar le dicen 'quítate el jersey'".

Otros culpables de este 'monstruo' televisivo que él cree haber creado son los familiares de él, "su gran problema es que estaba una vez en su casa y su madre y su abuela dijeron ¡que guapo es mi nieto, que guapo es mi hijo! y él se lo creyó". Para él, es simplemente "un florero", que vaticina que "va a durar lo que dura un paste a la puerta de un colegio y luego el hombre seguirá llamando ¿cuando voy?".

Su animadversión hacia Rafa Mora le lleva a Pipi a puntualizar que aquel "es capaz de vender a su padre, a su madre y a todos sus familiares que están en el cielo por cinco euros", y por eso le recuerda que "la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar".