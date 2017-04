Pipi Estrada reconoce que "soy un sinvergüenza"

Estuvo con el 'clan Campos' durante más de tres años, el tiempo que duró su relación sentimental con Terelu, y de vez en cuando Pipi Estrada aparece en algún medio hablando de María Teresa y sus hijas. Ahora ha aprovechado el 'boom' televisivo de la menos conocida de ellas, Carmen Borrego, para dar su opinión al respecto.

En concreto lo ha hecho en exclusivadigital, donde ha dicho que esa popularidad de ella "la veo con la misma sorpresa que la victoria del Málaga sobre el Barcelona", porque la imagen que tenía de ella era "de una mujer discreta, que no tenía ningún afán de protagonismo, juraba que "eso para vosotras", lo de delante de las cámaras, y que ella estaba bien como directora del programa, y no sé qué le ha pasado".

Pipi Estrada cree pese a todo "lo único que les queda por vender a las Campos es que hagan las paces conmigo, que por mi parte no hay ningún problema, porque no vivo del rencor y sí con una actitud agradable frente a la vida", por lo que afirma que "si alguna hiciera un reality no hay que descartar que me usasen y yo me dejaría usar, porque soy un sinvergüenza, que me llamen que estoy aquí para lo que haga falta".

Lo que no dice no entender muy bien es cómo ha variado María Teresa Campos su opinión sobre los realitys, ahora que su pareja, Bigote Arrocet, va a concursar en Supervivientes, "antes decía, cuando fui yo, que ahí iban todos los frikis, ahora resulta que el hombre de su vida va, ahora ya no es friki, es un concurso blanco".

Quizás sea porque, según él, "para María Teresa, Bigote es un trofeo, se siente orgullosa de pasearlo. Tiene buen porte y cuando se pone un traje ella piensa 'vaya hombre que llevo a mi lado'", por lo que señala que "ella presumía de ser independiente pero ahora es una gran dependiente".

El colaborador de El Chiringuito de Jugones, en Mega, también ha sacado a relucir la extraña relación que mantienen las Campos con Mila Ximénez, "para ellas era un ser despreciable", e incluso recuerda que "cuando María Teresa era la 'reina de las mañanas' ponía sobre la mesa asuntos personales de ella y que 'vosotros la reventáis y yo la voy a defender', porque ella siempre hacía que defendía a todo el mundo". Claro que precisa que la colaboradora de Sálvame tampoco las tiene en mucho aprecio, "Mila me llamaba y me las ponía a parir, a la madre y a Terelu, porque era una relación de odio absoluto". Incluso recordó lo que le decía la propia María Teresa a él sobre su hija, "a ésta, para quererla, hay que ser su madre, tienes que tener mucha paciencia con ella".