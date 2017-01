Pipi Estrada llama "vaga" y "pseudo presentadora" a Paz Padilla

Si la semana pasada era Terelu Campos la que merecía sus iras, en esta, sin olvidar del todo a su expareja, Pipi Estrada ha cargado contra Paz Padilla, principalmente por su labor de presentadora de Sálvame, aunque para él es una "pseudo presentadora", porque dice que "es una indigente intelectual", quizás por su papel en la seria 'La que se avecina'.

Así la cataloga el periodista deportivo en la habitual tertulia semanal de Exclusiva Digital, en la que llegó a definir a la presentadora de Telecinco como "una vaga, que no trabaja, es decir que llega allí y así como otros, pueden ser más brillantes o menos brillantes, se preparan los temas y trabajan sobre el programa, ella llega se maquilla y se mete en el programa".

Según él, Paz Padilla "se cree que con su acento gaditano, con su chispa humorística, realmente puede dominar los temas, pues no. Lo que hace es ser muy maquiavélica en momentos puntuales".

Sobre sus relaciones con los colaboradores del programa, Pipi señaló que "a mi me consta que no tragaba a Kiko Matamoros y de repente un día dice que era "como un osito"... Mira.. Kiko Matamoros puede ser de todo menos osito. Porque te digo una cosa, de osito no tiene nada, y es más, puede ser una serpiente o un lobo con piel de cordero que ahora parece el Gandhi de la televisión".

El periodista al menos destacó algo de la presentadora, "lo que si está claro es que Paz maneja muy bien momentos puntuales, los enfrentamientos con Mila son muy ácidos, y ella sabe que en esos enfrentamientos va a ganarse su puesto en el día a día", y puntualizó que "ella disfruta con estas peleas, metiéndose en el barro, más que un cochino en una charca". Sin duda una comparación que tampoco le agradará mucho a ella.