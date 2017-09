Pilar Rubio se 'descoca' lejos de El Hormiguero

A otra que le sonríe la vida es a Pilar Rubio, no sólo en el terreno sentimental sino también en el profesional. La pareja del capitán de la selección española de fútbol, Sergio Ramos, ha vuelto a sumarse una temporada más a la nómina de colaboradores de El Hormiguero y, quizás contenta por ello, ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una sensual fotografía.

Pilar Rubio, que todavía se resiste a despedirse del verano, y todavía no ha colgado sus trajes de baño, como se demuestra en la espectacular imagen en bikini que ha colgado en su cuenta, con la que de paso presume de cuerpazo en su blog.

Pilar Rubio siempre ha confesado que septiembre es un mes que le encanta y de momento sigue disfrutando en el mismo de la piscina y el sol, para no tener que mantener su morenazo en sesiones de rayos uva. Pese a ser madre de dos hijos, la actriz demuestra que la dieta y el ejercicio diario es la mejor fórmula para mantenerse en forma

En ese ejercicio le ayudan de alguna manera sus pequeños Sergio Junior y Marco e incluso los dos compañeros de juegos de éstos que acaban de llegar a su hogar, dos bonitos cachorros de pastor alemán.

En una reciente entrevista, Pilar Rubio, que ya cuenta con 39 años aunque no lo parezca, precisaba que el matrimonio es un tema que no se plantea junto a su pareja principalmente porque no hay tiempo para que esto sea posible, "son cosas que ni nos planteamos porque no tenemos tiempo en nuestras agendas. Nosotros tenemos ya nuestra familia hecha y es algo que nunca me lo he planteado". Lo que no descarta a corto plazo es ampliar su familia, "si me quedase embarazada y tuviese otro hijo no me importaría…. Si tengo tres chicos no pasa nada. Niño, niña… todo sería bienvenido".