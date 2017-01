Piden el cierre de una TV por insultar a Podemos, Évole y Kiko Hernández

Cuando el personal creía que lo había visto todo, ahora descubren que en este mundo televisivo incluso hay gente que puede llegar a pedir el cierre de un canal de TV por los insultos y descalificaciones que salen de sus programas. Las víctimas principales del mismo parecen ser el partido político que lidera Pablo Iglesias, el presentador de La Sexta Jordi Évole y el colaborador de Sálvame Kiko Hermández.

De momento, miles de personas se han unido en Canarias para pedir al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad el cierre de Mi Tierra TV, tanto porque consideran que es "ilegal" como porque su programación "incita al odio". Se trata de un canal local de Tenerife propiedad de José López Pereza, conocido como Pepe López y por ser un reconocido militante del partido de extrema derecha Fuerza Nueva.

Una ciudadana del Puerto de la Cruz, Coral Domínguez Carrillo, ha abierto una petición en Change.org que ya acumula más de 2.200 firmas, en la que insiste que la cadena "no cumple con la normativa, ya que no dispone de la licencia pertinente". Hay que recordar que en marzo de 2015 el TSJC ratificó una sentencia que contemplaba "infracciones graves por parte de la cadena y una multa de 500.001... por la prestación del servicio de TDT sin la preceptiva licencia administrativa".

En esa sentencia se establecía que en su programación se atacaba a diferentes colectivos haciendo "comentarios humillantes a diferentes personas y colectivos, haciendo referencia a su raza, religión, razones de género, orientación sexual, ideología política y características físicas".

Tal y como se puede ver en Youtube, López lo mismo carga contra políticos y votantes de Podemos, a los que llama "mugre", "hediondos" y relaciona con las drogas, "me cago en la muy puta de sus madres", que lo hace contra Jordi Évole, al que llama "golfo", "miserable" o "petardo".

En la petición de Coral se pide a los ayuntamientos que dejen de destinar fondos, vía campañas publicitarias, a Mi Tierra TV porque "si no se toman medidas urgentes estaremos sentando un peligroso precedente para que todo el que quiera monte su canal irregular para insultar, amenazar, calumniar y sembrar el miedo con mensajes de odio".

Hay que recordar que hace dos años, López empezó a darse a conocer a nivel nacional al llamar a Kiko Herández "un pedazo de basura que tiene que haber sido cagado, en vez de parido", y decirle que "abre el armario y sal, so sastrón, que esta sociedad no ve eso mal, so basura. ¡Sal ya, maricón!".

López incluso llegó a amenazarle, "yo llego a estar en Madrid y estaría en la cárcel cumpliendo 50 años de prisión... Estoy en Madrid y escucho eso, y me voy a los estudios Telecinco. Y verían a un loco entrar por el plató en directo, a meterle mano al cogote del sastrón. Y hasta que no lo viese negro, no lo soltaba".