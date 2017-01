Sánchez dice que La Sexta cuenta "una sarta de mentiras"

Pedro Sánchez acaba de empezar su campaña para volver a hacerse con la Secretaría General del PSOE y ya se ha buscado su primer enemigo mediático. Ha acusado a La Sexta de mentir en una publicación a través de Facebook, después de que esta cadena afirmara que existió un acuerdo para pactar un referéndum por la independencia catalana al que llegó con el partido Esquerra Republicana de Cataluña.

Según esta información, el que fuera líder del PSOE mantuvo una reunión secreta con la formación independentista a principios de 2016, cuando buscaba obtener apoyos para su investidura como presidente en el Congreso de los diputados. Una información que el socialista ha desmentido completamente.

"Un programa de (...) La Sexta, (vaya por delante mi respeto a todos los profesionales periodistas de la cadena) acaba de publicar una supuesta reunión ultrasecreta mía con ERC en la que estuvo el ya ex senador de ERC, Santiago Vidal, y en la que según él yo prometía la no aplicación de la Constitución, pactar un referéndum en Catalunya y toda una sarta de mentiras, que no quiero seguir reproduciendo". Así se ha defendido Sánchez en su cuenta de la red social.

Unas declaraciones que hacen referencia al polémico senador de ERC, Santiago Vidal. El que fuera miembro del partido independentista expuso a lo largo de una conferencia no solo que Pedro Sánchez les propuso negociar un referendum por la independencia, sino que les prometió paralizar los procedimientos abiertos contra Artur Mas por llevar a cabo una consulta considerada ilegal por el Tribunal Constitucional de España.