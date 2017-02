"La Pantoja es acojonante, cuando habla y hasta cuando se va de espaldas"

Después de recibir críticas por todas partes, incluso de la revista satírica 'El Jueves', por el tono excesivamente amable de su entrevista con Isabel Pantoja, Pablo Motos intentó este jueves justificarse, aprovechando la presencia en el plató de su compañero de profesión Jordi Évole, que llegó a recriminarle que "me la robaste".

El presentador habló por primera vez de la sonada reaparición de la tonadillera en El Hormiguero y precisó que "lo único que estoy haciendo es justicia, porque no puede ser que tratemos a una persona como si no lo fuera, como si fuera simplemente un entretenimiento, a la que se le pueda zurrar sin que haya dolor por su parte".

Pablo Motos recordó que "yo fui el primero que hice un rap de ella cuando entró en el talego, como todos", pero dijo que ahora se había dado cuenta de que "Isabel Pantoja es acojonante cuando habla, cuando canta y hasta cuando se va de espaldas".

En este sentido resaltó que "genera una expectación a su alrededor mucho mayor que la que pudo generar en este programa Will Smith, Hugh Jackman, Tom Cruise o el mismísimo Mariano Rajoy", y puso como ejemplo de ello que "ese día teníamos en el plató 700 paparazzis y otros tantos en la puerta de mi casa". Ese comentario hizo que Évole bromeara sobre si había algo más entre ellos, porque "cada vez te veo con los pantalones más arriba".

De lo que sí confesó haberse enamorado es de su arte, porque Motos señaló que "a mí, que no me gusta mucho la copla, me enamoró cuando cantó en el ensayo, sin público", y desveló que "mucha gente sofisticada del equipo, rara en gustos, dijo que le había puesto la piel de gallina".

Precisamente en esa actuación encontró el presentador el argumento del por qué no se había hecho el programa en directo, "porque había que poner en el plató a más de 70 músicos y yo quería que su vuelta fuera perfecta".