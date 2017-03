'Palos' a Samanta Villar por querer tirar a su hijo por el balcón

Samanta Villar ha vuelto a expresar su opinión como madre primeriza, y de nuevo no ha dejado a nadie indiferente. Si en el pasado relató que la experiencia no era tan gratificante, sus últimas declaraciones en 'Sábado Deluxe' han avivado aún más la polémica en torno a su figura. La presentadora comentó que "todas las parejas se han imaginado alguna vez tirando al niño por el balcón". "Se cuenta como una anécdota cuando ya ha pasado un tiempo, pero en ese momento lo vives como algo realmente penoso", prosiguió Samanta.

Tras el escándalo que se montó, la periodista no rectificó en su generaliación y dijo que su pensamiento "no es nada nuevo". "La clave es que a mí me gusta usar palabras contundentes. Me gusta transmitir mis sensaciones porque soy periodista", comentó sin tapujos.

Aunque no termine de parecerlo, Samanta está feliz por haber sido madre y muestra un profundo cariño a su hijo: "Es lo mejor que te puede pasar en la vida". Sin embargo, para ella dar a luz "significa un extraordinario sacrificio" que lo convierte "en lo peor" que te puede pasar en la vida. Para la periodista, es importante hablar sobre los perjuicios que supoenen ser madre: "Hay un discurso sobre que la maternidad es lo mejor que te va a pasar en la vida, algo que no niego, porque tiene que ver con el amor, y el amor es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero se ha dejado de lado lo que también conlleva la maternidad.

Tras estas conduntentes frases, con las que en los últimos meses se ha ganado un puñado de enemigos, se produjeron sucesivos mensajes de protesta en las redes sociales, contrarios a sus opiniones.

Samanta Villar en directo diciendo felizmente que hay mujeres que han tirado a sus bebés por el balcón #debatemadres — Hilario Palafox (@ResacaEterna) 11 de marzo de 2017