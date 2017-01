"En otro país hubieran apaleado o quemado a mi hija"

Él mismo lo contó durante una visita a Sálvame y este lunes, en una entrevista en el Espejo Público de Susanna Griso, no ha hecho sino ratificarlo y mostrarse orgulloso de ello. Nacho Vidal incluso se ha mostrado feliz de ser español, "siento que mi hija tiene la suerte de estar en un país en el que ella tiene la capacidad de sentirse como ella es. En otro país la hubieran apaleado o quemado".

El famoso actor porno ha requerido la atención del programa de Antena 3 precisamente por su decisión de querer hacer pública la transexualidad de su hija y porque desde entonces, pese a las críticas que también ha recibido por someter a Violeta a esto, quiere dar voz a los miles de niños que se enfrentan a esta complicada situación.

Nacho Vidal quiso recalcar que, por mucho que no tenga problema alguno con el tema, todo esto no es un drama personal, aunque para él "es una bendición del cielo. Tener una hija transexual es algo hermoso, bonito: la diversidad alimenta al mundo. Mi hija es feliz, es maravillosamente querida, en el colegio la quieren, sus amigos la han acogido bien, o sea que no hay drama".

El actor precisó que a la hora de contar la situación había pedido permiso a su hija, a la que considera muy madura: "De hecho, no debería tener estas responsabilidades que ella tiene siendo una niña de 9 años". Además, no esta de acuerdo con el hecho de que los transexuales deban operarse para sentirse del género del que realmente se sienten".

Según él, "los genitales no definen tu identidad. Hay niños con vulva y niñas con pene. En el momento en el que la sociedad acepte eso, ellos empezarán a aceptarse. El cambio es muchas veces porque la sociedad lo impone. Me parece atroz que tenga que castrarse para sentirse mujer porque ella ya es mujer", por lo que reivindicó la idea que "ella es libre para hacer lo que quiera".

Sin embargo, Nacho Vidal expresó su descontento con ciertas barreras con las que su familia se ha encontrado en el proceso para efectuar el cambio de nombre, sobre todo porque aunque en un principio un juez le dio la razón, en la modificación, la fiscal se opuso. El actor afirmó haberse unido a la asociación Chrysallis, que recauda fondos destinados a familias sin recursos que se enfrentan a la misma situación.