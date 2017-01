Pablo Motos ve cumplido su sueño de crecer

Este martes, Pablo Motos se ha debido ver más alto que nunca. Desde las alturas ha visto cómo su espacio lideraba las audiencias del lunes y batía su récord histórico al crecer, lo que él siempre ha soñado, 1.130.000 espectadores y 5,8 puntos de cuota con respecto a la visita hace siete días de Vicente Vallés, el invitado que había dado mejores registros en la historia del programa. Todo ha quedado pulverizado por la presencia de una Isabel Pantoja que incluso le permitió a Casados a primera vista superar en cuota (un punto más) a 'Sé quién eres'. La serie de Telecinco perdió 244.000 espectadores, pese a repetir la misma cuota del capítulo anterior. También se vio afectado por el 'pollo a la Pantoja' el programa El gran reto musical (.1.557.000 y 9%), que se dejó 810.000 espectadores y 4,6 puntos respecto al día de su estreno. Hasta la película de La Sexta, 'Need for speed' (1.020.000 y 7,2%), cedió 480.000 fieles y tres puntos de cuota de los que tuvo 'Cowboys & Aliens'. siendo superada esta vez por la cinta de Cuatro 'Vice' (1.328.000 y 8,3%). que sí ganó 145.000 fieles y tres décimas de 'share' en relación con 'Sin salida'. Lo que no interesó a casi nadie fue la 'exclusiva' de la extorsión a un colaborador de Hora punta (1.361.000 y 6,6%), quizás por anunciarlo tan tarde y tan mal.

Los diez espacios con más audiencia del lunes 30 de enero:

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 4.783.000 (23,8%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.955.000 (16,9%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.686.000 (18,1%).

-Sé quién eres (Tele 5): 2.533.000 (15,9%).

-Telediario 2 (La 1): 2.431.000 (13,4%).

-Antena 3 Noticias 2: 2.386.000 (14,0%).

-El intermedio (La Sexta): 2.117.000 (10,7%).

-Telediario 1 (La 1): 2.076.000 (15,8%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 2.027.000 (18,4%).

-¡Boom! (Antena 3): 2.023.000 (14,4%).