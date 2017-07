Oriana Marzoli desvela quién le bajó las bragas en Supervivientes

En un hábitat que ella siempre ha dicho que es el suyo, el de los platós, Oriana Marzoli es otra mujer. En el de Supervientes ha desvelado este martes los problemas que la llevaron a pasar más tiempo en los aviones hasta Honduras, de ida y vuelta, que en la isla del reality.

La nueva colaboradora de Mujeres y Hombres y Viceversa, que como 'fantasma del pasado', el rol que le buscaron en Supervivientes, fue un auténtico fiasco, porque no pudo aguantar ni los siete días que había pactado con la organización, volvió a dar juego y a poner de los nervios una vez más a Gloria Camila.

Y todo porque Jorge Javier Vázquez le planteó una cuestión que terminó desatando el primer enfrentamiento de la noche en el plató, "Oriana, ¿pudiste llegar hacer caca?", sacando de nuevo a relucir el tema escatológico que tan de moda estuvo en el espacio con las 'plantaciones' de Leticia Sabater.

La venezolana le contestó que "no", pero su posterior comentario fue lo que empezó a molestar a la hija de Ortega Cano, "si es que, hasta para hacer pis le pedía a Kiko: Por favor tío, acompáñame un poco más a la zona de las escaleras". Sobre todo porque el presentador echó más leña al fuego al decirle a ella, "pero escucha una cosa, ¿tú esto lo sabías, Gloria Camila?¿Que le acompañó Kiko para hacer pis...?".



Oriana quiso aclarar que "tampoco estaba pegado a mi", e incluso después de que Gloria Camila indicara que "creo que es bastante mayorcita para hacer pis sola, ¿no?", la venezolana le puntualizó que "no, las bragas no me las bajó... Si te preocupa eso.

Mientras el público lo festejaba, Oriana reiteró que "es que no sé qué tiene que ver que sea mayorcita como para que me den miedo los bichos que hay ahí. No le dije, Bájame las bragas querido". La española le contestó entonces varias veces que "ya te gustaría a ti", y, por si su oponente no la había oído, fue el propio Jorge Javier quien se lo recordó, "dice Gloria Camila que ya te gustaría, Oriana", a lo que esta contestó mostrándole su anillo de compromiso matrimonial con su novio Luis Mateucci, "no, no, querida. Estoy felizmente comprometida y muy enamorada".

Recuperando un poco la compostura, Gloria Camila replicó que "ah, ya somos dos", por aquello de que su novio, Kiko Jiménez, le pidió matrimonio cuando fue a la casa del árbol para despedirse de él antes de regresar a España.