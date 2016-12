Olvido Hormigos tontea con un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa

¿Habrá vuelto a las andadas Olvido Hormigos? Eso es lo que parece preguntarse toda la prensa del corazón después de haber visto unas fotografías de ella tonteando con otro famoso, o al menos conocido gracias a la televisión, con el que terminó abandonando una fiesta navideña a la que habían acudido ambos por separado.

Su nuevo amigo sería Diego Pérez, actual tronista del programa matinal de Telecinco Mujeres y Hombres y Viceversa, del que podría salir en breve si el espacio decide aplicar su reglamento interno, el mismo que prohíbe a un concursante de este tipo tener citas al margen del mismo y con personas que no tienen nada que ver con él. En su contra, por ejemplo, tiene el precedente de Xavi Furriol, otro joven que le precedió en el cargo y que perdió su trono en el espacio precisamente por liarse con Fiana, a la que había pretendido con anterioridad.

Al parecer, Diego y Olvido llegaron por separado al local donde se celebraba una cena de Navidad, pero ya dentro no tardaron en entrar en contacto, tanto verbal como físico, ya que entre ellos hubo algún beso perdido después de que varios testigos explicaran, según cuenta la revista Qué me dices, que ella no paró de llamar su atención jugueteando con unas flores que se pasaba por su escote.

Durante la noche debieron conocerse algo más, ya que el tronista, pese a que en un principio manifestó su intención de irse a casa, terminó permaneciendo en el local dado que la exconcejala de Los Yébenes quería seguir un poco más en la fiesta.

Por ese motivo no sería hasta las 02:30 horas de la madrugada cuando ambos se fueron juntos en el coche de ella, perdiéndose en ese instante la pista de los dos. Hay que recordar que el pasado verano Olvido Hormigos había salido en la prensa afirmando que estaba atravesando un gran momento con su marido, aunque precisó que, pese a dormir juntos, no tenían sexo, y que llevaba mucho tiempo sin hacerlo.

El problema no era que no lo deseara sino que al parecer ella estaba preocupada por un bulto que se había encontrado en el pecho, lo que le había hecho replantearse muchas cosas, porque, según ella, "lo primero es la familia".